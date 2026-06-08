Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»

Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»

Сегодня, 20:17
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не пришел на пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго.

Вместо него на вопросы журналистов отвечал Виктор Онопко.

– Почему вы на пресс‑конференции, а не Карпин?

– Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее.

  • Россия примет Тринидад и Тобаго во вторник, 9 июня, в Калининграде на «Ростех Арене».
  • Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
  • Карпин возглавляет сборную почти 5 лет – с 23 июля 2021 года.

Еще по теме:
Гурцкая объяснил, почему Карпин должен покинуть сборную России 5
Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо 1
Впечатления Карпина от дебюта игрока «Манчестер Юнайтед» за Россию 1
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Тринидад и Тобаго Россия Карпин Валерий Онопко Виктор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1780939388
"– Почему вы на пресс‑конференции, а не Карпин? – Валерий Георгиевич много давал интервью.".. у него тобаго правое распухло и чешется ,да и нет-нет, тринидад донимает. Еле ходит, кароч..)
Ответить
Главные новости
«Панатинаикос» хочет усилиться российским вратарем
22:48
Спартаковец Умяров пропустит матч Россия – Тринидад и Тобаго: известна причина
22:39
2
Аленичев – об игре «Зенита»: «Смотреть просто невозможно»
22:31
1
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
22:00
1
У Дзюбы есть три варианта, чем заниматься в следующем сезоне
21:49
3
Гурцкая объяснил, почему Тюкавин не перейдет в «Зенит»
21:40
Участник финала Лиги чемпионов пропустит ЧМ-2026
21:21
1
Смолов обсудил с Талалаевым переход в «Балтику»
20:58
5
Губерниев раскритиковал клуб РПЛ за назначение нового тренера
20:45
4
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
20:17
1
Все новости
Все новости
Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»
20:17
1
Стало известно, почему спартаковец Ливай пропустит игру Россия – Тринидад и Тобаго
19:50
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
19:40
1
Модрич повторил достижение Месси на уровне сборных
15:37
Тюкавин тремя словами описал дебютанта сборной России Ибрагимова
14:27
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
08:51
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
00:31
1
Леау объяснил драку в матче с Чили
00:17
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
Вчера, 23:58
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
Вчера, 22:54
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
Вчера, 22:11
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
Вчера, 21:40
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
Вчера, 21:07
7
Миранчук – о дебютанте сборной России: «Чувствуется уровень»
Вчера, 20:33
Названы артисты, которые выступят перед матчем Россия – Тринидад и Тобаго
Вчера, 19:44
3
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
Вчера, 09:26
Товарищеский матч. Англия с трудом победила другого участника ЧМ-2026 (1:0)
Вчера, 00:58
Товарищеский матч. Германия победила хозяев ЧМ-2026 (2:1)
6 июня
Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями
6 июня
Товарищеский матч. Игроки РПЛ забили в игре Армения – Казахстан (1:1)
6 июня
В матче Португалия – Чили двух игроков удалили за драку
6 июня
2
Реакция Канчельскиса на дебют игрока «Манчестер Юнайтед» за сборную России
6 июня
Алексей Миранчук исполнил мечту в матче с Буркина-Фасо
6 июня
Карпин столкнулся с непониманием из-за его слов после победы над Буркина-Фасо
6 июня
1
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Пономарев высмеял победу сборной России над Буркина-Фасо
6 июня
8
Игрок России Мелехин рассказал, как спасался от волгоградской мошкары
6 июня
1
Бубнов ответил, вышла бы Россия на ЧМ-2026 или нет
6 июня
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 