Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не пришел на пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго.
Вместо него на вопросы журналистов отвечал Виктор Онопко.
– Почему вы на пресс‑конференции, а не Карпин?
– Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее.
- Россия примет Тринидад и Тобаго во вторник, 9 июня, в Калининграде на «Ростех Арене».
- Начало матча – в 20:00 по московскому времени.
- Карпин возглавляет сборную почти 5 лет – с 23 июля 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»