Карпин проигнорировал пресс-конференцию сборной России: «Чтобы вам было интереснее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не пришел на пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго.

Вместо него на вопросы журналистов отвечал Виктор Онопко.

– Почему вы на пресс‑конференции, а не Карпин?

– Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее.