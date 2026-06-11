В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 сменился лидер

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам товарищеских матчей, прошедших перед стартом ЧМ-2026.

Его возглавила сборная Аргентины, поднявшаяся на 1-е место с 3-й позиции. Испания осталась 2-й, а Франция опустилась на две строчки и занимает 3-е место.

Сборная России поднялась на одну позицию с 36-го на 35-е место, опередив Польшу.

Рейтинг ФИФА (приведены участники ЧМ, а также сборные России и Италии):

1. Аргентина – 1877,27 очка;

2. Испания – 1874,71;

3. Франция – 1870,70;

4. Англия – 1828,02;

5. Португалия – 1767,85;

6. Бразилия – 1765,86;

7. Марокко – 1755,10;

8. Нидерланды – 1753,57;

9. Бельгия – 1742,24;

10. Германия – 1735,77;

11. Хорватия – 1714,87;

12. Италия – 1704,73;

13. Колумбия – 1698,35;

14. Мексика – 1687,48;

15. Сенегал – 1684,07;

16. Уругвай – 1673,07;

17. США – 1671,23;

18. Япония – 1661,58;

19. Швейцария – 1650,06;

20. Иран – 1619,58...

22. Турция – 1605,73;

23. Эквадор – 1598,52;

24. Австрия – 1597,40;

25. Южная Корея – 1591,63...

27. Австралия – 1579,34;

28. Алжир – 1571,03;

29. Египет – 1562,37;

30. Канада – 1559,48;

31. Норвегия – 1557,44...

33. Кот-д'Ивуар – 1540,87;

34. Панама – 1539,16;

35. Россия – 1529,60...

38. Швеция – 1509,79...

40. Чехия – 1505,74;

41. Парагвай – 1505,35;

42. Шотландия – 1503,34...

45. Тунис – 1476,41;

46. ДР Конго – 1474,43...

50. Узбекистан – 1458,73...

56. Катар – 1450,31;

57. Ирак – 1446,28...

60. ЮАР – 1428,38;

61. Саудовская Аравия – 1423,88...

63. Иордания – 1387,74;

64. Босния и Герцеговина – 1387,22...

67. Кабо-Верде – 1371,11...

73. Гана – 1346,88...

82. Кюрасао – 1294,77;

83. Гаити – 1293,10...

85. Новая Зеландия – 1275,58.