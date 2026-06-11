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В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 сменился лидер

11 июня, 13:42
7

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам товарищеских матчей, прошедших перед стартом ЧМ-2026.

Его возглавила сборная Аргентины, поднявшаяся на 1-е место с 3-й позиции. Испания осталась 2-й, а Франция опустилась на две строчки и занимает 3-е место.

Сборная России поднялась на одну позицию с 36-го на 35-е место, опередив Польшу.

Рейтинг ФИФА (приведены участники ЧМ, а также сборные России и Италии):

1. Аргентина – 1877,27 очка;

2. Испания – 1874,71;

3. Франция – 1870,70;

4. Англия – 1828,02;

5. Португалия – 1767,85;

6. Бразилия – 1765,86;

7. Марокко – 1755,10;

8. Нидерланды – 1753,57;

9. Бельгия – 1742,24;

10. Германия – 1735,77;

11. Хорватия – 1714,87;

12. Италия – 1704,73;

13. Колумбия – 1698,35;

14. Мексика – 1687,48;

15. Сенегал – 1684,07;

16. Уругвай – 1673,07;

17. США – 1671,23;

18. Япония – 1661,58;

19. Швейцария – 1650,06;

20. Иран – 1619,58...

22. Турция – 1605,73;

23. Эквадор – 1598,52;

24. Австрия – 1597,40;

25. Южная Корея – 1591,63...

27. Австралия – 1579,34;

28. Алжир – 1571,03;

29. Египет – 1562,37;

30. Канада – 1559,48;

31. Норвегия – 1557,44...

33. Кот-д'Ивуар – 1540,87;

34. Панама – 1539,16;

35. Россия – 1529,60...

38. Швеция – 1509,79...

40. Чехия – 1505,74;

41. Парагвай – 1505,35;

42. Шотландия – 1503,34...

45. Тунис – 1476,41;

46. ДР Конго – 1474,43...

50. Узбекистан – 1458,73...

56. Катар – 1450,31;

57. Ирак – 1446,28...

60. ЮАР – 1428,38;

61. Саудовская Аравия – 1423,88...

63. Иордания – 1387,74;

64. Босния и Герцеговина – 1387,22...

67. Кабо-Верде – 1371,11...

73. Гана – 1346,88...

82. Кюрасао – 1294,77;

83. Гаити – 1293,10...

85. Новая Зеландия – 1275,58.

Источник: официальный сайт ФИФА
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Аргентина Испания Франция Англия Португалия Бразилия Марокко Нидерланды Бельгия Германия Хорватия Италия Колумбия Мексика Сенегал Уругвай США Япония Швейцария Россия Иран
Комментарии (7)
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Император 1
1781176090
А почему на 1 не США? Рейтинг ФИФА бред полный— Германия слабее Марокко, Нидерланд, Бельгии и Бразилии? Хотя по-моему она, если не первая, одна из.
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СПОРТ 21 века
1781220082
Аргентина после победы на Чемпионате Мира стала первой (хотя ещё не так давно была за пределами десятки). Кстати, если американцы выиграют Чемпионат Мира (о чём негласно говорит Трамп) мир кардинально изменится и сама сборная США войдёт в когорту лучших сборных планеты. Мало кто обратил внимание, но в этом списке Польша пропущена с Левандовски. Она должна быть на 32 месте. Хотя ранее журналисты нам говорили, что Россия обошла Польшу. Это неправда...
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