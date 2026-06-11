В рейтинге ФИФА перед стартом ЧМ-2026 сменился лидер

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных по итогам товарищеских матчей, прошедших перед стартом ЧМ-2026.
Его возглавила сборная Аргентины, поднявшаяся на 1-е место с 3-й позиции. Испания осталась 2-й, а Франция опустилась на две строчки и занимает 3-е место.
Сборная России поднялась на одну позицию с 36-го на 35-е место, опередив Польшу.
Рейтинг ФИФА (приведены участники ЧМ, а также сборные России и Италии):
1. Аргентина – 1877,27 очка;
2. Испания – 1874,71;
3. Франция – 1870,70;
4. Англия – 1828,02;
5. Португалия – 1767,85;
6. Бразилия – 1765,86;
7. Марокко – 1755,10;
8. Нидерланды – 1753,57;
9. Бельгия – 1742,24;
10. Германия – 1735,77;
11. Хорватия – 1714,87;
12. Италия – 1704,73;
13. Колумбия – 1698,35;
14. Мексика – 1687,48;
15. Сенегал – 1684,07;
16. Уругвай – 1673,07;
17. США – 1671,23;
18. Япония – 1661,58;
19. Швейцария – 1650,06;
20. Иран – 1619,58...
22. Турция – 1605,73;
23. Эквадор – 1598,52;
24. Австрия – 1597,40;
25. Южная Корея – 1591,63...
27. Австралия – 1579,34;
28. Алжир – 1571,03;
29. Египет – 1562,37;
30. Канада – 1559,48;
31. Норвегия – 1557,44...
33. Кот-д'Ивуар – 1540,87;
34. Панама – 1539,16;
35. Россия – 1529,60...
38. Швеция – 1509,79...
40. Чехия – 1505,74;
41. Парагвай – 1505,35;
42. Шотландия – 1503,34...
45. Тунис – 1476,41;
46. ДР Конго – 1474,43...
50. Узбекистан – 1458,73...
56. Катар – 1450,31;
57. Ирак – 1446,28...
60. ЮАР – 1428,38;
61. Саудовская Аравия – 1423,88...
63. Иордания – 1387,74;
64. Босния и Герцеговина – 1387,22...
67. Кабо-Верде – 1371,11...
73. Гана – 1346,88...
82. Кюрасао – 1294,77;
83. Гаити – 1293,10...
85. Новая Зеландия – 1275,58.