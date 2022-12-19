Сборная Италии по футболу

- 25 февраля
- 16:06 Кьеллини: «ЧМ-2022 был странным» 1
- 25 января
- 13:22 Итоги жеребьевки «Финала четырех» Лиги наций
- 18 января
- 10:05 Фото Сборная Италии показала новую форму
- 12 января
- 11:19 Манчини раскрыл подробности последнего разговора с Виалли
- 6 января
- 12:49 Умер экс-форвард «Ювентуса» и «Челси» Виалли. Ему было 58 лет 3
- 3 января
- 00:35 Фото Сборная Италии представила новый логотип 2
- 19 декабря 2022
- 12:22 Аргентина – третья сборная, выигравшая ЧМ в серии пенальти 1
- 9 декабря 2022
- 13:34 Барелла считает несправедливым, что победители Евро и Кубка Америки не попадают на ЧМ напрямую 2
- 1 декабря 2022
- 12:10 Аргентина вошла в тройку лучших сборных в истории ЧМ по числу игроков, забивавших в турнире
- 22 ноября 2022
- 15:17 Саудовская Аравия прервала серию Аргентины без поражений. До рекорда Италии не хватило одного матча
- 21 ноября 2022
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- 20 ноября 2022
- 23:58 Манчини вышел на третье место по числу матчей в качестве тренера сборной Италии
- 19 ноября 2022
- 14:54 Каррера: «Сборные России и Италии вышли бы из группы на ЧМ-2022» 8
- 18 ноября 2022
- 00:16 Тотти: «Чемпионат мира без Италии – как Рим без Колизея»
- 17 ноября 2022
- 10:33 За сборную Италии впервые сыграл футболист младше 17 лет
- 08:32 Манчини вышел на 3-е место по победам со сборной Италии 2
- 00:45 Товарищеские матчи. Италия благодаря Грифо победила Албанию, Мексика уступила Швеции 1
- 16 ноября 2022
- 08:27 Манчини: «Чемпионат мира без Италии – это другое» 1
- 11 ноября 2022
- 22:27 Италия назвала состав на матчи с Албанией и Австрией 2
- 31 октября 2022
- 23:09 Текст ФИФА уже банила сборные на участия на ЧМ. Сейчас под вопросом путевка Туниса – возможно, его заменит Италия 11
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- 17:16 Чинквини: «Матч Россия – Италия – отличная идея» 3
- 11:59 Тунису грозит отстранение от ЧМ-2022. Стало известно, кто может его заменить 28
- 22 октября 2022
- 14:56 Манчини: «Я думал об уходе из сборной Италии» 4
- 27 сентября 2022
- 23:58 Стали известны все участники плей-офф Лиги наций 1
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- 26 сентября 2022
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