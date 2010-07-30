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Италия
Сборная Италии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.figc.it/
Тренер:
Роберто Манчини
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Результаты
Расписание
Таблица
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Фото
Умер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Дзюба назвал самого необычного тренера «Зенита»: «Половину игроков не знал»
30 июля
10
Фото
Манчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
5
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Фото
⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Италии высказались против назначения Пирло из-за его связей с Россией
26 июля
19
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20
23 июля
2
Подробности переговоров Гвардиолы и сборной Италии
20 июля
1
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Сборная Испании повторила мировой рекорд
15 июля
Гвардиола и еще несколько тренеров – в шорт-листе сборной Италии
13 июля
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
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Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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