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    Состав сборной Италии по футболу

    Сайт http://www.figc.it/
    Тренер Роберто Манчини
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    21 Доннарумма Джанлуиджи ПСЖ ПСЖ Италия Вра 24 6 0 0 0 0
    12 Димарко Федерико Интер Интер Италия Защ 25 6 1 2 0 0
    15 Ачерби Франческо Интер Интер Италия Защ 34 4 0 0 1 0
    23 Бастони Алессандро Интер Интер Италия Защ 23 4 1 0 1 0
    2 Ди Лоренцо Джованни Наполи Наполи Италия Защ 29 3 0 0 1 0
    19 Бонуччи Леонардо Ювентус Ювентус Италия Защ 35 2 0 1 1 0
    24 Флоренци Алессандро Милан Милан Италия Защ 31 2 0 0 1 0
    25 Толой Рафаэл Аталанта Аталанта Италия Бразилия Защ 32 2 0 0 0 0
    4 Спинаццола Леонардо Рома Рома Италия Защ 29 2 0 1 0 0
    13 Манчини Джанлука Рома Рома Италия Защ 26 2 0 0 0 0
    4 Калабрия Давиде Милан Милан Италия Защ 26 2 0 0 0 0
    3 Бираги Кристиано Фиорентина Фиорентина Италия Защ 30 1 0 0 0 0
    13 Эмерсон Вест Хэм Вест Хэм Италия Бразилия Защ 28 1 0 0 0 0
    Фелипе Луис Бетис Бетис Италия Бразилия Защ 25 1 0 0 0 0
    Маццокки Паскуале Салернитана Салернитана Италия Защ 27 1 0 0 0 0
    3 Гатти Федерико Ювентус Ювентус Италия Защ 24 1 0 0 0 0
    16 Кристанте Бриан Рома Рома Италия Пол 28 6 0 1 1 0
    18 Барелла Николо Интер Интер Италия Пол 26 4 1 0 1 0
    Фраттези Давиде Сассуоло Сассуоло Италия Пол 23 4 0 0 0 0
    7 Пеллегрини Лоренцо Рома Рома Италия Пол 26 3 2 0 1 0
    13 Тонали Сандро Милан Милан Италия Пол 22 3 0 0 2 0
    Побега Томмазо Милан Милан Италия Пол 23 3 0 0 0 0
    8 Жоржиньо Арсенал Арсенал Италия Бразилия Пол 31 2 0 0 0 0
    5 Локателли Мануэль Ювентус Ювентус Италия Пол 25 2 0 0 1 0
    4 Пессина Маттео Монца Монца Италия Пол 25 1 0 0 0 0
    Риччи Самуэле Торино Торино Италия Пол 21 1 0 0 0 0
    7 Эспозито Сальваторе Специя Специя Италия Пол 22 1 0 0 0 0
    Гнонто Вилфрид Цюрих Цюрих Италия Нап 19 6 1 1 0 0
    22 Распадори Джакомо Наполи Наполи Италия Нап 23 5 2 0 0 0
    17 Скамакка Джанлука Вест Хэм Вест Хэм Италия Нап 24 5 0 0 0 0
    23 Политано Маттео Наполи Наполи Италия Нап 29 3 0 1 0 0
    23 Габбиадини Маноло Сампдория Сампдория Италия Нап 31 2 0 0 0 0
    Капрари Джанлука Монца Монца Италия Нап 29 1 0 0 0 0
    9 Белотти Андреа Рома Рома Италия Нап 29 1 0 0 0 0
    14 Дзербин Алессио Наполи Наполи Италия Нап 24 1 0 0 0 0
    Кансельери Маттео Лацио Лацио Италия Нап 21 1 0 0 1 0
    Всего игроков: 36, из них вратарей: 1, защитников: 15, полузащитников: 11, нападающих: 9
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