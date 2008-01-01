Статистика по турнирам:
Всего игроков: 36, из них вратарей: 1, защитников: 15, полузащитников: 11, нападающих: 9
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|21
|Доннарумма Джанлуиджи
|ПСЖ
|Вра
|24
|6
|0
|0
|0
|0
|12
|Димарко Федерико
|Интер
|Защ
|25
|6
|1
|2
|0
|0
|15
|Ачерби Франческо
|Интер
|Защ
|34
|4
|0
|0
|1
|0
|23
|Бастони Алессандро
|Интер
|Защ
|23
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|Ди Лоренцо Джованни
|Наполи
|Защ
|29
|3
|0
|0
|1
|0
|19
|Бонуччи Леонардо
|Ювентус
|Защ
|35
|2
|0
|1
|1
|0
|24
|Флоренци Алессандро
|Милан
|Защ
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|25
|Толой Рафаэл
|Аталанта
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Спинаццола Леонардо
|Рома
|Защ
|29
|2
|0
|1
|0
|0
|13
|Манчини Джанлука
|Рома
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|Калабрия Давиде
|Милан
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|Бираги Кристиано
|Фиорентина
|Защ
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Эмерсон
|Вест Хэм
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|Фелипе Луис
|Бетис
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|Салернитана
|Защ
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|Гатти Федерико
|Ювентус
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Кристанте Бриан
|Рома
|Пол
|28
|6
|0
|1
|1
|0
|18
|Барелла Николо
|Интер
|Пол
|26
|4
|1
|0
|1
|0
|Фраттези Давиде
|Сассуоло
|Пол
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|Пеллегрини Лоренцо
|Рома
|Пол
|26
|3
|2
|0
|1
|0
|13
|Тонали Сандро
|Милан
|Пол
|22
|3
|0
|0
|2
|0
|Побега Томмазо
|Милан
|Пол
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|8
|Жоржиньо
|Арсенал
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Локателли Мануэль
|Ювентус
|Пол
|25
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|Пессина Маттео
|Монца
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|Риччи Самуэле
|Торино
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|Эспозито Сальваторе
|Специя
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|Гнонто Вилфрид
|Цюрих
|Нап
|19
|6
|1
|1
|0
|0
|22
|Распадори Джакомо
|Наполи
|Нап
|23
|5
|2
|0
|0
|0
|17
|Скамакка Джанлука
|Вест Хэм
|Нап
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|23
|Политано Маттео
|Наполи
|Нап
|29
|3
|0
|1
|0
|0
|23
|Габбиадини Маноло
|Сампдория
|Нап
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|Капрари Джанлука
|Монца
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Белотти Андреа
|Рома
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Дзербин Алессио
|Наполи
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|Кансельери Маттео
|Лацио
|Нап
|21
|1
|0
|0
|1
|0