Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Италии по футболу

    Сайт http://www.figc.it/
    Тренер Роберто Манчини
    Турниры:
    Лига наций (2022/2023), группа A3
    6 тур
    		26 сентября, понедельник 21:45 Венгрия 0:2 Италия
    5 тур
    		23 сентября, пятница 21:45 Италия 1:0 Англия
    4 тур
    		14 июня, вторник 21:45 Германия 5:2 Италия
    3 тур
    		11 июня, суббота 21:45 Англия 0:0 Италия
    2 тур
    		7 июня, вторник 21:45 Италия 2:1 Венгрия
    1 тур
    		4 июня, суббота 21:45 Италия 1:1 Германия
    • Читайте нас: 
    11