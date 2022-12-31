- 1 марта
- 00:19 Третий бомбардир АПЛ признал вину в игре на ставках. Его дисквалифицируют на длительный срок
- 15 февраля
- 00:40 «Это не человеческий фактор». Артета не принял извинения арбитров за ошибочно засчитанный гол «Брентфорда» 5
- 12 февраля
- 16:03 VAR забыл провести офсайдные линии и ошибочно засчитал гол «Брентфорда» в ворота «Арсенала» 4
- 11 февраля
- 20:02 АПЛ. «Арсенал» дома сыграл вничью с «Брентфордом» (1:1), «Тоттенхэм» крупно уступил «Лестеру» (1:4) 1
- 15 января
- 16:25 У Тони 9 из 9 пенальти в АПЛ. Только у одного игрока в истории турнира была более длинная безошибочная серия
- 6 января
- 22:37 Фото «Брентфорд» арендовал сына Бекхэма 1
- 2 января
- 23:58 «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» впервые за 85 лет 2
- 22:34 АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (1:3) 1
- 22:19 Клуб АПЛ интересуется Луневым 2
- 31 декабря 2022
- 01:05 Тони из «Брентфорда» – 3-й игрок, забивший 20 голов в АПЛ в 2022-м году 1
- 28 декабря 2022
- 09:10 Фото «Брентфорд» представил форму с татуировками фанатов
- 26 декабря 2022
- 20:37 Фанаты «Брентфорда» – Кейну: «Ты подвел свою страну!» 2
- 17:28 АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), уступая 0:2 к 65-й минуте
- 24 декабря 2022
- 13:42 Клуб АПЛ «Брентфорд» продлил контракт с главным тренером
- 16 ноября 2022
- 21:30 FA обвиняет форварда «Брентфорда» в многократном нарушении регламента о ставках
- 12 ноября 2022
- 17:33 АПЛ. «Манчестер Сити» пропустил на 98-й минуте и уступил дома «Брентфорду». Манчестерцы уйдут на паузу на 2-м месте 5
- 13:30 Где смотреть «Манчестер Сити» – «Брентфорд»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 12 ноября
- 23 октября 2022
- 20:33 АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу», «Астон Вилла» разгромила соперника в первом матче после отставки Джеррарда