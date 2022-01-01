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Команды
Брентфорд
€ 571 млн
Брентфорд
Лондон
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
Сайт:
http://www.brentfordfc.co.uk
Тренер:
Кит Эндрюс
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«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
Вчера, 09:03
«Борнмут» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Борнмут» – «Брентфорд»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
«Брентфорд» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Брентфорд» – «Сандерленд»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
«Лидс» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Лидс» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Трансляция
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
АПЛ. Потративший 267 миллионов на трансферы «Тоттенхэм» стартовал с разгромного поражения
22 августа
1
Трансляция
«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Брентфорд» – «Тоттенхэм»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
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Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
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Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов
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«Ливерпуль» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.47
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«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.73
16 мая
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брентфорд», Холанд забил пяткой
9 мая
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«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
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