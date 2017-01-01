Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
5
6
9
10
12
14
15
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
8
1
7
12
4
4
0
0
8
2
6
12
4
2
2
0
7
3
4
8
4
2
2
0
5
2
3
8
4
2
1
1
13
5
8
7
4
2
1
1
10
9
1
7
4
1
3
0
7
4
3
6
4
1
3
0
6
4
2
6
4
1
3
0
5
3
2
6
4
2
0
2
7
10
-3
6
4
1
2
1
4
4
0
5
4
1
2
1
7
8
-1
5
4
1
1
2
7
7
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
0
3
1
6
7
-1
3
4
1
0
3
6
11
-5
3
4
0
2
2
0
5
-5
2
4
0
1
3
4
7
-3
1
4
0
1
3
1
7
-6
1
4
0
0
4
0
10
-10
0
Команда
1
3
4
6
8
10
11
12
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
1
0
5
2
3
4
2
1
1
0
4
1
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
1
0
6
5
1
4
2
1
0
1
5
3
2
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
0
2
4
6
-2
0
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
3
7
-4
0
2
0
0
2
0
6
-6
0
Команда
2
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
4
3
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
1
0
1
8
4
4
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
5
7
-2
3
2
0
2
0
3
3
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
2
0
1
1
0
4
-4
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире