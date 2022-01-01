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АПЛ 2026/2027
Команды
Астон Вилла
€ 506 млн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Вилла Парк
Сайт:
http://www.avfc.co.uk/
Тренер:
Унаи Эмери
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
11 сентября
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
9 сентября
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
8 сентября
«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Брюгге» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
«Халл Сити» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
«Халл» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Фото
Клуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Фото
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
Фото
«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
1 сентября
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
Трансляция
«Астон Вилла» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
Фото
Саудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Фото
«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
«Астон Вилла» – «Арсенал»: кто победит в матче 2-го тура АПЛ 2026/2027
30 августа
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
Фото
«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Фото
«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Брайтон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
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