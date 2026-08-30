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«Челси» подписал чемпиона мира

30 августа, 11:15
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«Челси» объявил о подписании вратаря Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».

33-летний аргентинец, чемпион мира 2022 года, заключил с лондонским клубом контракт на три года.

«Я в восторге от того, что нахожусь в этом клубе. Перейти в «Челси» для меня и моей семьи было легким решением, я просто счастлив – не могу дождаться начала работы.

Я хочу добиваться успеха здесь. Я из тех, кто хочет побеждать во всем, чем занимается, и хочу привнести это в «Челси», потому что это клуб, который выигрывает трофеи, так что считаю это отличным совпадением.

Я весь – страсть и играю сердцем. Буду выкладываться на сто процентов в каждом матче и на каждой тренировке, чтобы клуб, мои партнеры и болельщики гордились мной», – сказал Мартинес.

  • Мартинес начинал карьеру в молодежной системе «Индепендьенте», а в августе 2010 года в возрасте 17 лет перешел в «Арсенал». После серии аренд он стал основным вратарем «Арсенала» в сезоне-2019/20 и выиграл Кубок Англии.
  • В начале следующего сезона он взял Суперкубок Англии, а в сентябре 2020 года перешел в «Астон Виллу». За шесть сезонов в бирмингемском клубе Мартинес провел 256 матчей и в мае выиграл Лигу Европы.
  • За сборную Аргентины вратарь дебютировал в июне 2021 года и с тех пор является основным голкипером команды – на его счету 67 матчей. Он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024) и стал чемпионом мира в 2022 году. После этих успехов Мартинес получил «Яшин Трофи» как лучший вратарь мира на церемониях «Золотого мяча» в 2023 и 2024 годах.

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Источник: официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Аргентина. Примера Трансферы Астон Вилла Челси Мартинес Эмилиано
Комментарии (2)
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рылы
1788079502
этот мудак должен догнивать где-нибудь в спартаке, можно даже в костромском - но никак не в челси.
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