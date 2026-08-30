«Челси» подписал чемпиона мира

«Челси» объявил о подписании вратаря Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы».

33-летний аргентинец, чемпион мира 2022 года, заключил с лондонским клубом контракт на три года.

«Я в восторге от того, что нахожусь в этом клубе. Перейти в «Челси» для меня и моей семьи было легким решением, я просто счастлив – не могу дождаться начала работы.

Я хочу добиваться успеха здесь. Я из тех, кто хочет побеждать во всем, чем занимается, и хочу привнести это в «Челси», потому что это клуб, который выигрывает трофеи, так что считаю это отличным совпадением.

Я весь – страсть и играю сердцем. Буду выкладываться на сто процентов в каждом матче и на каждой тренировке, чтобы клуб, мои партнеры и болельщики гордились мной», – сказал Мартинес.