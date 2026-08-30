Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в Азербайджане.

26-летний бразилец перейдет на правах аренды в «Сабах».

Команда в этом сезоне впервые пробилась в основной турнир Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны», «Арсенала», «Боруссии» Д, «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреала», «Славии» и «Викинга».