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  • Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов

Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов

30 августа, 17:14
8

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в Азербайджане.

26-летний бразилец перейдет на правах аренды в «Сабах».

Команда в этом сезоне впервые пробилась в основной турнир Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны», «Арсенала», «Боруссии» Д, «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреала», «Славии» и «Викинга».

  • Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом 2023 года.
  • Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Оренбурге».
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Сабах (Азербайджан) Ду Кейрос
Комментарии (8)
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swot1205
1788099408
повезло ему, хоть поиграет в настоящий футбол!!!!
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рылы
1788099746
когда уже закончатся эти тупорылые заголовки. у вас всегда "клуб из лиги чемпионов" или "европейский клуб" или "победитель европейского чемпионата" - а в итоге почти всегда узбеки, батэ, слован и прочая херня. лишь бы погромче преподнести. задрали уже. даже источник себе такой желтизны и днища не позволяет, хотя может.
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Хулиганин
1788099925
Гоняют его, как вшивого по бане.
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Цугундeр
1788101875
Куём кадры для ЛЧ!))
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paracetamol
1788108761
Куда подальше бу его выпереть! И Джон Джона и этим че-рным в атаке без голов туда же. За зарплатой приехали бездельники!
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