Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в Азербайджане.
26-летний бразилец перейдет на правах аренды в «Сабах».
Команда в этом сезоне впервые пробилась в основной турнир Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны», «Арсенала», «Боруссии» Д, «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреала», «Славии» и «Викинга».
- Ду Кейрос перешел в «Зенит» летом 2023 года.
- Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Оренбурге».
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»