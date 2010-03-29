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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Сабах
Ду Кейрос
€ 1,50 млн
Ду Кейрос
Сабах
7 января 2000 (26), Сан-Паулу
#37 | Полузащитник
172 см
Бразилия
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Трансферы
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
1 сентября
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
30 августа
8
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
29 августа
2
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
27 августа
2
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
19 августа
8
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
12 августа
1
У «Зенита» не получается избавиться от трех игроков
3 июля
12
В «Оренбурге» объяснили, почему не купили игрока «Зенита»
15 июня
7
«Зенит» собрался продать легионера
24 мая
5
Ду Кейрос ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»
5 апреля
«Зенит» летом может расстаться с 3 игроками
29 марта
10
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.11.03 11:07
2
В «Зените» объяснили переход Ду Кейроса в «Оренбург»
2025.08.21 16:08
1
Фото
Игрок «Зенита» перешел в «Оренбург»
2025.08.19 12:23
12
«Эльче» ведет переговоры с полузащитником «Зенита»
2025.08.09 11:43
1
Семак сообщил, что три игрока «Зенита» ищут новые команды
2025.08.01 18:18
9
Семак высказался о возможной продаже Энрике, Кассьерры и Нино
2025.08.01 13:29
4
«Зенит» объявил об уходе бразильского полузащитника
2025.02.26 17:31
5
«Зенит» ищет варианты для незаявленного Ду Кейроса
2025.02.26 10:46
2
«Зенит» во второй раз отдаст Ду Кейроса в аренду
2025.02.18 23:51
2
Семак высказался об изменениях в составе «Зенита»
2025.01.15 10:01
14
Семак сделал заявление о будущем Ду Кейроса в «Зените»
2024.12.05 13:30
21
«Гремио» досрочно вернул Ду Кейроса в «Зенит»
2024.12.03 20:40
12
Видео
Ду Кейрос забил автогол за «Гремио» спустя пять минут после выхода на замену
2024.03.17 11:47
Ду Кейрос: «Бразильцы не могут адаптироваться в России к СВО»
2024.02.16 21:09
23
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
2024.02.13 17:39
10
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
2024.02.13 15:44
«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду
2024.02.12 21:10
8
Условия перехода Ду Кейроса из «Зенита» в «Гремио»
2024.02.10 00:15
4
Семак высказался о решении Ду Кейроса покинуть «Зенит»
2024.02.09 21:00
1
1
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