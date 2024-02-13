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    • Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

    Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход Алексея Сутормина и Ду Кейроса.

    • Россиянин ушел до конца сезона в аренду в «Сочи» без права выкупа.
    • Ду Кейрос проведет в «Гремио» 2024 год, после чего у бразильцев будет опция выкупа за 6 миллионов евро.
    • «Зенит» проводит сбор в Катаре.

    «Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресса.

    Что касается Лeши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговорили ещe летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность его заменить, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.02.2024 17:39
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    Комментарии (27)
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    TIMOTHY
    1707835745
    Четко и понятно! Без всякой свинской возни и истерик
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    САДЫЧОК
    1707836778
    Этот Семак вредитель! И Ду Кейрос и Сутормин очень приличные футболисты, намного сильнее Сантоса ,Коваленко,Алипа, Мостового и тем более Ахметова !
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    Дубина
    1707836778
    А откуда этот манекен знает?? Он в помойке не чего не решает. Там сверху мафия газпромовская игрушкой цыганской Лешки рулит! Сережка так для виду(((! Стыдно за аля - бзянит всем и всегда!
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    Suvorov71
    1707837948
    Туман в помойном царстве, вонь и вой
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    Suvorov71
    1707839666
    Да, теплеет, помойные вонючку оттаяли, правда не совсем
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