Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход Алексея Сутормина и Ду Кейроса.

Россиянин ушел до конца сезона в аренду в «Сочи» без права выкупа.

Ду Кейрос проведет в «Гремио» 2024 год, после чего у бразильцев будет опция выкупа за 6 миллионов евро.

«Зенит» проводит сбор в Катаре.

«Что касается Ду Кейроса, мы дали ему возможность набирать игровую практику, что важно для молодого игрока. Мы понимаем, что это очень важно для прогресса.

Что касается Лeши Сутормина, то это было его желание. Мы с ним разговорили ещe летом по этому вопросу. Но тогда у нас не было возможности его отпустить. Сейчас у нас есть возможность его заменить, мы справимся. Хотя, конечно, он нам не помешал бы. Своим отношением к делу он заслужил, чтобы команда и клуб пошли ему навстречу и приняли компромиссное решение», – сказал Семак.