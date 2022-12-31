- 18 января
- 08:15 У 35-летнего Суареса хет-трик в дебютном матче за «Гремио»
- 8 января
- 19:00 Нуньес выдал лучший старт в «Ливерпуле», чем Суарес и Мане 2
- 4 января
- 12:05 Фото «Гремио» подписал двукратного чемпиона АПЛ
- 31 декабря 2022
- 20:10 Фото «Гремио» объявил о трансфере Суареса
- 24 декабря 2022
- 17:38 Стало известно, где продолжит карьеру 35-летний Суарес 2
- 22 декабря 2022
- 10:41 Суарес получил предложения от двух клубов
- 18 ноября 2022
- 16:11 35-летний Суарес отказал бразильскому клубу
- 27 июня 2022
- 22:44 Фото Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Лацио» Лейва перешел в бразильский клуб
- 17 июня 2022
- 00:24 Агент Марио Фернандеса отреагировал на слухи о переговорах с «Гремио»
- 16 июня 2022
- 08:10 «Гремио» хочет подписать экс-защитника ЦСКА Фернандеса 3
- 28 февраля 2022
- 11:41 Фото Футболист «Гремио» Вилласанти госпитализирован после нападения на клубный автобус
- 27 февраля 2022
- 11:45 Фанаты атаковали автобус «Гремио», игрок ранен
- 12 февраля 2022
- 10:43 Агент Грандо отказался комментировать интерес «Краснодара»
- 11 февраля 2022
- 23:55 «Краснодар» претендует на вратаря «Гремио» Грандо 5
- 15 января 2022
- 14:56 «Краснодар» возобновил интерес к Рикардиньо 3
- 7 ноября 2021
- 10:59 Фото «Интернасьонал» после победы в дерби над «Гремио» вынес на поле картонные гробы в цветах соперника. После этого началась драка 8
- 11 октября 2021
- 18:45 «Гремио» уволил Сколари. Он проработал в клубе три месяца 1
- 27 сентября 2021
- 07:58 Роша забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атлетико Паранаэнсе». Он принадлежит «Спартаку» 8
- 26 августа 2021
- 15:36 «Краснодар» может арендовать нападающего «Гремио» Рикардиньо с правом выкупа 6
- 28 июля 2021
- 22:25 FBI Tricolor: два бразильских клуба сделали предложения по аренде Роши 9
- 21 мая 2021
- 22:57 Официально: Дуглас Коста вернется в «Гремио»
- 14 мая 2021
- 21:30 Журналист Романо: «Дуглас Коста вернется в «Гремио»
- 18 февраля 2021
- 21:41 «Порту» купил за 15 миллионов бразильца Пепе, отказавшего «Зениту» 7
- 16 февраля 2021
- 07:59 Дриусси: «Зенит» рассчитывал подписать Пепе, но он ушел в «Порту». Мой уход оказался невозможен» 7
- 12 января 2021
- 10:47 Форвард «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит». Он не хочет переезжать в Россию 9
- 8 января 2021
- 11:56 Todofichajes: «Зенит» предложил «Гремио» 20 миллионов за форварда Пепе 9
- 5 января 2021
- 13:55 «Зенит» готов перехватить форварда «Гремио» Пепе у «Порту» 20
- 1 января 2021
- 21:46 A Bola: форвард «Гремио» Пепе близок к переходу в «Порту». Им интересовался «Зенит» 5