Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|38
|26
|6
|6
|67:34
|+33
|84
|2.
|Фламенго
|38
|21
|8
|9
|69:36
|+33
|71
|3.
|Палмейрас
|38
|20
|6
|12
|58:43
|+15
|66
|4.
|Форталеза
|38
|17
|7
|14
|44:45
|-1
|58
|5.
|Коринтианс
|38
|15
|12
|11
|40:36
|+4
|57
|6.
|Брагантино
|38
|14
|14
|10
|55:46
|+9
|56
|7.
|Флуминенсе
|38
|15
|9
|14
|38:38
|0
|54
|8.
|Америка Минейро
|38
|13
|14
|11
|41:37
|+4
|53
|9.
|Атлетико Г
|38
|13
|14
|11
|33:36
|-3
|53
|10.
|Сеара
|38
|11
|17
|10
|39:38
|+1
|50
|11.
|Сантос
|38
|12
|14
|12
|35:40
|-5
|50
|12.
|Интернасьонал
|38
|12
|12
|14
|44:42
|+2
|48
|13.
|Сан-Паулу
|38
|11
|15
|12
|31:39
|-8
|48
|14.
|Куяба
|38
|10
|17
|11
|34:37
|-3
|47
|15.
|Атлетико Пар
|38
|13
|8
|17
|41:45
|-4
|47
|16.
|Жувентуде
|38
|11
|13
|14
|36:44
|-8
|46
|17.
|Гремио
|38
|12
|7
|19
|44:51
|-7
|43
|18.
|Баия
|38
|11
|10
|17
|42:51
|-9
|43
|19.
|Спорт Ресифи
|38
|9
|11
|18
|24:37
|-13
|38
|20.
|Шапекоэнсе
|38
|1
|12
|25
|27:67
|-40
|15
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|17
|1
|1
|42:13
|+29
|52
|2.
|Фламенго
|19
|13
|1
|5
|31:15
|+16
|40
|3.
|Флуминенсе
|19
|11
|5
|3
|24:14
|+10
|38
|4.
|Форталеза
|19
|11
|4
|4
|26:19
|+7
|37
|5.
|Сеара
|19
|10
|7
|2
|24:14
|+10
|37
|6.
|Палмейрас
|19
|11
|3
|5
|33:26
|+7
|36
|7.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|26:18
|+8
|35
|8.
|Америка Минейро
|19
|9
|6
|4
|22:11
|+11
|33
|9.
|Сантос
|19
|9
|6
|4
|21:14
|+7
|33
|10.
|Жувентуде
|19
|9
|6
|4
|19:15
|+4
|33
|11.
|Гремио
|19
|8
|6
|5
|29:21
|+8
|30
|12.
|Интернасьонал
|19
|8
|6
|5
|29:22
|+7
|30
|13.
|Брагантино
|19
|7
|9
|3
|28:20
|+8
|30
|14.
|Сан-Паулу
|19
|7
|9
|3
|18:15
|+3
|30
|15.
|Баия
|19
|8
|5
|6
|27:22
|+5
|29
|16.
|Атлетико Пар
|19
|8
|5
|6
|23:21
|+2
|29
|17.
|Атлетико Г
|19
|6
|10
|3
|17:14
|+3
|28
|18.
|Куяба
|19
|7
|6
|6
|18:20
|-2
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|19
|5
|7
|7
|13:13
|0
|22
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|0
|6
|13
|13:32
|-19
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|9
|5
|5
|25:21
|+4
|32
|2.
|Фламенго
|19
|8
|7
|4
|38:21
|+17
|31
|3.
|Палмейрас
|19
|9
|3
|7
|25:17
|+8
|30
|4.
|Брагантино
|19
|7
|5
|7
|27:26
|+1
|26
|5.
|Атлетико Г
|19
|7
|4
|8
|16:22
|-6
|25
|6.
|Коринтианс
|19
|5
|7
|7
|14:18
|-4
|22
|7.
|Форталеза
|19
|6
|3
|10
|18:26
|-8
|21
|8.
|Америка Минейро
|19
|4
|8
|7
|19:26
|-7
|20
|9.
|Куяба
|19
|3
|11
|5
|16:17
|-1
|20
|10.
|Атлетико Пар
|19
|5
|3
|11
|18:24
|-6
|18
|11.
|Интернасьонал
|19
|4
|6
|9
|15:20
|-5
|18
|12.
|Сан-Паулу
|19
|4
|6
|9
|13:24
|-11
|18
|13.
|Сантос
|19
|3
|8
|8
|14:26
|-12
|17
|14.
|Флуминенсе
|19
|4
|4
|11
|14:24
|-10
|16
|15.
|Спорт Ресифи
|19
|4
|4
|11
|11:24
|-13
|16
|16.
|Баия
|19
|3
|5
|11
|15:29
|-14
|14
|17.
|Гремио
|19
|4
|1
|14
|15:30
|-15
|13
|18.
|Жувентуде
|19
|2
|7
|10
|17:29
|-12
|13
|19.
|Сеара
|19
|1
|10
|8
|15:24
|-9
|13
|20.
|Шапекоэнсе
|19
|1
|6
|12
|14:35
|-21
|9