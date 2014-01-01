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    Гремио - таблица

    Город Порту-Алегри
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.gremio.net/
    Стадион Арена Гремио
    Тренер Ренато Гаучо
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
    2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
    3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
    4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
    5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
    6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
    7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
    8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
    9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
    10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
    11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
    12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
    13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
    14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
    15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
    16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
    17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
    18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
    19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
    20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 19 17 1 1 42:13 +29 52
    2. Фламенго 19 13 1 5 31:15 +16 40
    3. Флуминенсе 19 11 5 3 24:14 +10 38
    4. Форталеза 19 11 4 4 26:19 +7 37
    5. Сеара 19 10 7 2 24:14 +10 37
    6. Палмейрас 19 11 3 5 33:26 +7 36
    7. Коринтианс 19 10 5 4 26:18 +8 35
    8. Америка Минейро 19 9 6 4 22:11 +11 33
    9. Сантос 19 9 6 4 21:14 +7 33
    10. Жувентуде 19 9 6 4 19:15 +4 33
    11. Гремио 19 8 6 5 29:21 +8 30
    12. Интернасьонал 19 8 6 5 29:22 +7 30
    13. Брагантино 19 7 9 3 28:20 +8 30
    14. Сан-Паулу 19 7 9 3 18:15 +3 30
    15. Баия 19 8 5 6 27:22 +5 29
    16. Атлетико Пар 19 8 5 6 23:21 +2 29
    17. Атлетико Г 19 6 10 3 17:14 +3 28
    18. Куяба 19 7 6 6 18:20 -2 27
    19. Спорт Ресифи 19 5 7 7 13:13 0 22
    20. Шапекоэнсе 19 0 6 13 13:32 -19 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 19 9 5 5 25:21 +4 32
    2. Фламенго 19 8 7 4 38:21 +17 31
    3. Палмейрас 19 9 3 7 25:17 +8 30
    4. Брагантино 19 7 5 7 27:26 +1 26
    5. Атлетико Г 19 7 4 8 16:22 -6 25
    6. Коринтианс 19 5 7 7 14:18 -4 22
    7. Форталеза 19 6 3 10 18:26 -8 21
    8. Америка Минейро 19 4 8 7 19:26 -7 20
    9. Куяба 19 3 11 5 16:17 -1 20
    10. Атлетико Пар 19 5 3 11 18:24 -6 18
    11. Интернасьонал 19 4 6 9 15:20 -5 18
    12. Сан-Паулу 19 4 6 9 13:24 -11 18
    13. Сантос 19 3 8 8 14:26 -12 17
    14. Флуминенсе 19 4 4 11 14:24 -10 16
    15. Спорт Ресифи 19 4 4 11 11:24 -13 16
    16. Баия 19 3 5 11 15:29 -14 14
    17. Гремио 19 4 1 14 15:30 -15 13
    18. Жувентуде 19 2 7 10 17:29 -12 13
    19. Сеара 19 1 10 8 15:24 -9 13
    20. Шапекоэнсе 19 1 6 12 14:35 -21 9
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