Турниры:

Бразилия. Серия А. 2021 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2018 Бразилия. Серия А. 2017 Бразилия. Серия А. 2016 Бразилия. Серия А. 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Кубок Либертадорес. 2014 Бразилия. Серия А. 2013