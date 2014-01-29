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Бразилия. Серия А
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Брагантино
€ 78 млн
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Сайт:
http://www.redbullbragantino.com.br/
Тренер:
Фернандо Сеабра
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Таблица
«Ботафого» – «Брагантино»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Бразилии 2026
12 сентября
«Сан-Паулу» – «Брагантино»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
«Брагантино» – «Гремио»: кто победит в матче 24 тура чемпионата Бразилии 2026
22 августа
«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
«Брагантино» – «Коринтианс»: кто победит в матче 22 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Брагантино» – «Коритиба»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
26 июля
«Флуминенсе» – «Брагантино»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
17 июля
«Васко да Гама» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.80
24 мая
«Ривер Плейт» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.95
20 мая
Неймар забил во 2-м матче подряд
11 мая
«Сантос» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.78
10 мая
«Шапекоэнсе» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.05
3 мая
«Брагантино» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
26 апреля
«Брагантино» – «Ремо»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
19 апреля
«Крузейро» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.92
12 апреля
«Мирассол» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.8
5 апреля
«Брагантино» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
2 апреля
«Брагантино» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.75
20 марта
«Баия» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.83
18 марта
«Брагантино» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 1.65
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