- 23 февраля
- 13:13 «Сочи» бесплатно подписал 19-летнего бразильца
- 8 января
- 11:55 Фото «Брагантино» подписал экс-игрока «Барселоны»
- 11 сентября 2022
- 10:25 В Бразилии сообщили, сколько «Локомотив» заплатил за Педриньо 1
- 8 сентября 2022
- 18:58 «Локомотив» и «Брагантино» ведут переговоры по Педриньо. Агент подтвердил 12
- 7 сентября 2022
- 15:49 Агент Педриньо прокомментировал новость о переходе бразильца в «Локомотив»
- 12:27 Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Педриньо 5
- 09:39 «Локомотив» близок подписанию бразильца Педриньо 16
- 18 февраля 2022
- 16:42 Экс-агент Мартинеса – об интересе ЦСКА: «Думаю, это ошибка. Эмилиано – игрок не для России» 1
- 08:40 ЦСКА подпишет опорника до 22 февраля. Клуб хочет арендовать Мартинеса из «Брагантино» 1
- 14 августа 2021
- 16:55 «СЭ»: «Зенит» купил Клаудиньо за 12 миллионов 38
- 7 августа 2021
- 20:01 Медведев: «Ожидаем, что Клаудиньо усилит атакующую мощь «Зенита» 5
- 19:03 Фото «Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо 45
- 09:20 «Зенит» согласовал с Клаудиньо пятилетний контракт 11
- 5 августа 2021
- 16:59 Агент Клаудиньо подтвердил переговоры «Зенита» с «Брагантино» 6
- 11:22 Журналист Алмейда: «Зенит» купит за 15 миллионов бразильца Клаудиньо 15
- 26 июля 2021
- 13:58 Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените» 8
- 9 июля 2021
- 01:00 Клаудиньо: «У меня были переговоры с «Зенитом». Я мечтаю играть в ЛЧ» 7
- 6 июня 2021
- 16:03 «Зенит» близок к покупке полузащитника Клаудиньо за 15 миллионов 29
- 3 июня 2021
- 18:33 Агент Клаудиньо – об интересе «Зенита»: «Неправда. Веду переговоры с другими клубами» 1
- 12:58 UOL: «Зенит» предложил 15 миллионов за бразильца Клаудиньо 16
- 7 мая 2021
- 20:54 «Зенит» начал переговоры по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо 11
- 21 февраля 2020
- 12:18 ЦСКА и «Локо» ведут переговоры по форварду «Ред Булл Брагантино» Артуру 4