«Брагантино» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 3 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

02 апреля 2026 9:56
Брагантино - Фламенго
03 апр. 2026, пятница 03:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
1.95
Победа «Фламенго»
3 апреля в рамках 9-го тура бразильской Серии A «Брагантино» примет «Фламенго». Хозяева занимают 15-е место с 8 очками после 8 туров, гости расположились на 6-й строчке с 14 очками. «Фламенго» находится в отличной форме, но «Брагантино» традиционно неуступчив дома в очных встречах.

«Брагантино»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме: команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 6 последних. В последних 5 играх «Брагантино» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). Атака нестабильна, оборона уязвима. Лучший бомбардир – Густаво Маркес (2 гола в 12 матчах). При этом дома в личных встречах с «Фламенго» «Брагантино» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей.

«Фламенго»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 6 последних матчах и обязательно забивает в 13 последних матчах Серии A. В последних 5 играх «Фламенго» забил 9 голов (1.80 в среднем) и пропустил всего 1 (0.20 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой: клуб не пропускает в 5 из 7 последних матчей. В личных встречах с «Брагантино» «Фламенго» побеждает в 3 последних матчах и забивает в 5 последних очных встречах.

Факты о командах

«Брагантино»

  • Поражение в последнем матче от «Ботафого» (1:2)
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • 8 очков, 15-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Густаво Маркес (2 гола)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних очных матчей с «Фламенго»

«Фламенго»

  • Ничья в последнем матче с «Коринтиансом» (1:1)
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 13 последних матчах Серии A подряд
  • 14 очков, 6-е место (после 7 туров)
  • В среднем: 1.80 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Побеждает в 3 последних очных матчах с «Брагантино»
  • Забивает в 5 последних очных встречах

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 2023 по 2025 год) «Фламенго» доминирует: четыре победы и одна ничья. На выезде «Фламенго» выиграл 2 из 3 последних матчей у «Брагантино». В 4 из 5 этих встреч забивали обе команды.

Прогноз на матч «Брагантино» – «Фламенго»

«Фламенго» является явным фаворитом: команда не проигрывает 6 матчей подряд, имеет лучшую оборону в последних играх (0.20 пропущенных) и стабильно забивает. «Брагантино» находится в кризисе (3 поражения подряд) и пропускает в 6 матчах кряду. Однако «Брагантино» дома традиционно неуступчив «Фламенго» (5 из 6 матчей без поражений). Учитывая атакующую мощь гостей и оборонительные проблемы хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Фламенго» с возможными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.00

1.95
Победа «Фламенго»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Фламенго Брагантино
