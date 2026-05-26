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«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2

26 мая 2026 8:35
Сибирь - Велес
27 мая 2026, среда 15:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
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2.00
Победа «Сибири» 
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27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Сибирь» и «Велес». Хозяева занимают 2-е место с 25 очками и не проигрывают 6 матчей подряд. Гости – лидеры группы, 1-е место с 33 очками, но потеряли форму – 4 матча без побед. «Сибирь» разгромила «Иртыш» 4:0 в прошлом туре и находится на подъeме, тогда как «Велес» буксует.

«Сибирь»

Новосибирский коллектив подходит к матчу в прекрасном настроении. Разгром «Иртыша» со счeтом 4:0 в прошлом туре стал настоящим заявлением о намерениях и доказал, что «Сибирь» умеет добиваться результата даже в непростых условиях. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, демонстрируя бойцовский дух и стабильную игру в атаке – 12 забитых мячей за 5 последних матчей (2.40 в среднем). Оборона также надeжна – всего 3 пропущенных за тот же отрезок (0.60 в среднем). Денис Покотыло (8 голов) находится в отличной форме, и вся команда выглядит единым механизмом. Дома «Сибирь» чувствует себя уверенно, а в последних очных встречах с «Велесом» новосибирцы имеют лeгкое преимущество.

«Велес»

Московский клуб переживает непростой период – четыре матча без побед. Несмотря на лидерство в турнире и лучшую разницу мячей (+14), команда потеряла свою фирменную игру. Всего 3 забитых мяча за последние 5 матчей (0.60 в среднем) – это катастрофически мало для лидера группы. В прошлом туре «Велес» уступил «Текстильщику» (1:2), продлив свою безвыигрышную серию.

Проблема усугубляется историей личных встреч: «Велес» забивает «Сибири» в 4 последних матчах, но этого недостаточно – в 4 из 5 последних очных встречах побеждали хозяева. Гостям срочно нужно прерывать чeрную серию, но против такой «Сибири» это будет крайне сложно.

Факты о командах:

«Сибирь»

  • Занимает 2-е место, 25 очков после 14 туров
  • Шесть матчей без поражений
  • Разгром «Иртыша» 4:0 в прошлом туре
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Денис Покотыло (8 голов)

«Велес»

  • Занимает 1-е место, 33 очка после 18 туров
  • Четыре матча без побед – кризис
  • Лучшая разница мячей в турнире (+14)
  • Забивает в 4 последних очных встречах с «Сибирью»
  • В среднем: 0.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Александр Шубин (7 голов)

История личных встреч

  • «Велес» забивает в 4 последних матчах против «Сибири»
  • В 5 последних очных встречах: 3 победы «Сибири», 1 победа «Велеса», 1 ничья

Прогноз на матч «Сибирь» – «Велес»

«Сибирь» находится на пике формы – разгром «Иртыша» 4:0, 6 матчей без поражений, мощнейшая атака (2.40 гола за игру). «Велес», напротив, потерял хватку – 4 матча без побед, атака умерла (0.60 гола). Исторически «Сибирь» тоже выглядит предпочтительнее в очных встречах.

Московский клуб умеет забивать «Сибири» (4 матча подряд), но текущая форма гостей оставляет желать лучшего. Хозяева должны побеждать за счeт атакующей мощи и психологического преимущества. Вряд ли матч будет сверхрезультативным – «Велес» может забить один гол престижа, но этого будет недостаточно.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сибири» – коэффициент 2
  • Обе забьют – да

2.00
Победа «Сибири» 
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Сибирь
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