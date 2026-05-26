Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4

26 мая 2026 8:45
Торпедо Миасс - Текстильщик
27 мая 2026, среда 15:30 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Торпедо Миасс» и «Текстильщик». Хозяева занимают 3-е место с 20 очками после 14 туров, гости – тоже 3-е место, но после 18 туров с 30 очками. Обе команды находятся в верхней части таблицы, но «Торпедо Миасс» дома не может выиграть 8 матчей подряд!

«Торпедо Миасс»

Миасский клуб – один из лидеров группы. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и не пропускает в 3 последних – оборона стала каменной. Вот только атака совсем не работает: 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Денис Файзуллин (4 гола) – лучший бомбардир.

Главная проблема – домашняя форма. «Торпедо Миасс» не может выиграть на своeм поле 8 матчей подряд! Это психологический барьер. При этом команда забивает «Текстильщику» в 3 последних очных встречах, что даeт надежду.

«Текстильщик»

Ивановский клуб также борется за лидерство. Атака работает отлично – 1.40 гола за игру, Тимур Мелекесцев (13 голов) – настоящий бомбардир. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. Проблема в обороне: пропускают в 7 из 9 последних матчей (1.00 в среднем).

В очных встречах «Текстильщик» тоже забивает «Торпедо Миасс» в 3 последних матчах – обмен голами обеспечен. Гости выглядят предпочтительнее за счeт атаки, но их оборона ненадeжна.

Факты о командах:

«Торпедо Миасс»

  • Занимает 3-е место, 20 очков после 14 туров

  • Четыре матча без поражений

  • Не пропускает в 3 последних матчах

  • Восемь матчей без побед дома – ужасная серия

  • Забивает в 3 последних очных встречах с «Текстильщиком»

  • В среднем: 0.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

  • Лучший бомбардир: Денис Файзуллин (4 гола)

«Текстильщик»

  • Занимает 3-е место, 30 очков после 18 туров
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних очных встречах с «Торпедо Миасс»
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (13 голов)

История личных встреч

  • «Торпедо Миасс» забивает в 3 последних очных матчах
  • «Текстильщик» забивает в 3 последних очных встречах
  • В текущем сезоне «Торпедо Миасс» выиграл 3:2 на выезде

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Текстильщик»

«Торпедо Миасс» дома не выигрывает 8 матчей подряд – это чудовищная серия для лидера группы. «Текстильщик» – атакующая команда с хорошим бомбардиром. Оборона хозяев надeжна (3 матча без пропущенных), но их атака мертва (0.40 гола).

Гости должны побеждать за счeт класса в атаке. «Торпедо Миасс» может забить (они забивают «Текстильщику» в 3 последних встречах), но этого будет недостаточно. Скорее всего, «Текстильщик» прервeт свою чeрную серию в гостях и добьeтся победы.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 2.4
  • Обе забьют – да

2.40
Победа «Текстильщика»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Текстильщик Торпедо Миасс
Другие прогнозы
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
06.11.2026
23:00
2.15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон - Ковентри
«Ковентри» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+