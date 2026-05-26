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27 мая в рамках 15-го тура Второй лиги А встретятся «Торпедо Миасс» и «Текстильщик». Хозяева занимают 3-е место с 20 очками после 14 туров, гости – тоже 3-е место, но после 18 туров с 30 очками. Обе команды находятся в верхней части таблицы, но «Торпедо Миасс» дома не может выиграть 8 матчей подряд!

«Торпедо Миасс»

Миасский клуб – один из лидеров группы. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и не пропускает в 3 последних – оборона стала каменной. Вот только атака совсем не работает: 2 гола за последние 5 игр (0.40 в среднем). Денис Файзуллин (4 гола) – лучший бомбардир.

Главная проблема – домашняя форма. «Торпедо Миасс» не может выиграть на своeм поле 8 матчей подряд! Это психологический барьер. При этом команда забивает «Текстильщику» в 3 последних очных встречах, что даeт надежду.

«Текстильщик»

Ивановский клуб также борется за лидерство. Атака работает отлично – 1.40 гола за игру, Тимур Мелекесцев (13 голов) – настоящий бомбардир. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. Проблема в обороне: пропускают в 7 из 9 последних матчей (1.00 в среднем).

В очных встречах «Текстильщик» тоже забивает «Торпедо Миасс» в 3 последних матчах – обмен голами обеспечен. Гости выглядят предпочтительнее за счeт атаки, но их оборона ненадeжна.

Факты о командах:

«Торпедо Миасс»

Занимает 3-е место, 20 очков после 14 туров

Четыре матча без поражений

Не пропускает в 3 последних матчах

Восемь матчей без побед дома – ужасная серия

Забивает в 3 последних очных встречах с «Текстильщиком»

В среднем: 0.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Денис Файзуллин (4 гола)

«Текстильщик»

Занимает 3-е место, 30 очков после 18 туров

Забивает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних очных встречах с «Торпедо Миасс»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Тимур Мелекесцев (13 голов)

История личных встреч

«Торпедо Миасс» забивает в 3 последних очных матчах

«Текстильщик» забивает в 3 последних очных встречах

В текущем сезоне «Торпедо Миасс» выиграл 3:2 на выезде

Прогноз на матч «Торпедо Миасс» – «Текстильщик»

«Торпедо Миасс» дома не выигрывает 8 матчей подряд – это чудовищная серия для лидера группы. «Текстильщик» – атакующая команда с хорошим бомбардиром. Оборона хозяев надeжна (3 матча без пропущенных), но их атака мертва (0.40 гола).

Гости должны побеждать за счeт класса в атаке. «Торпедо Миасс» может забить (они забивают «Текстильщику» в 3 последних встречах), но этого будет недостаточно. Скорее всего, «Текстильщик» прервeт свою чeрную серию в гостях и добьeтся победы.

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