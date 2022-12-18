- 24 февраля
- 23:10 Отец Пруцевых покинул «Текстильщик» по состоянию здоровья
- 22 января
- 17:26 Колыванов: «Серия А идеально подходит Миранчуку»
- 18 декабря 2022
- 14:53 Колыванов объяснил, почему ему не нравится сборная Франции 2
- 10 декабря 2022
- 18:30 Колыванов назвал ошибку Бразилии в матче с Хорватией 4
- 6 ноября 2022
- 09:14 Видео В матче «Текстильщик» – «Динамо-2» пострадал судья. Он столкнулся с игроком 1
- 2 ноября 2022
- 08:21 Колыванов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ 3
- 16 сентября 2022
- 20:23 Президент «Текстильщика» оценил вероятность проведения матча против сборной России 2
- 11:10 Фото «Теплый прием гарантируем». «Текстильщик» выразил готовность сыграть со сборной России 4
- 31 августа 2022
- 12:55 Фото Уткин сказал, что его «Эгриси» обыграл бы «Текстильщик». В Иваново ответили 2
- 08:35 Колыванов: «Текстильщик», возможно, обратит внимание на игроков 2DROTS»
- 30 августа 2022
- 18:06 Кубок России. 2DROTS проиграл «Текстильщику» в серии пенальти и вылетел из турнира 19
- 17:00 2DROTS обыгрывает «Текстильщик» в своем втором матче на профессиональном уровне 2
- 16:00 Видео «Мы здесь ради команды, вы – ради лайков». Фанаты «Текстильщика» – перед кубковым матчем с 2DROTS 2
- 12:40 На матче «Текстильщик» – 2DROTS ожидается аншлаг 3
- 24 августа 2022
- 11:21 Фото Стало известно время начала матчей 2DROTS и «Амкала» в Кубке России. Их покажет «Матч ТВ»
- 5 августа 2022
- 20:22 Генич прокомментирует матч Второй лиги
- 26 июля 2022
- 16:50 Фото «Текстильщик» подписал 43-летнего защитника 1
- 11 июля 2022
- 19:27 ЦСКА объявил об уходе Жиронкина. Его пять раз отдавали в аренду 2
- 21 мая 2022
- 18:14 «КАМАЗ», «Ротор», «Металлург», «Текстильщик» вылетели из ФНЛ 1
- 15 мая 2022
- 00:03 Бабаев может покинуть ЦСКА после 15 лет в клубе. Кандидат на замену – Дуданец из «Текстильщика» 4
- 12 мая 2022
- 14:59 Колыванов: «Возглавил «Текстильщик», потому что хочется работать. Задача – вернуться в ФНЛ» 2
- 14:56 Колыванов возглавит «Текстильщик» после окончания сезона. Клуб вылетел в ФНЛ-2
- 8 апреля 2022
- 11:37 Президент «Текстильщика»: «Я не веду переговоры с Овчинниковым. Кто-то может и ведет» 1