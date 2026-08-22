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  • «Урал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026

«Урал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026

22 августа, 11:18
Урал
22.08.2026, суббота, 12:30
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Текстильщик
67' Д. Боков 75' В. Бондарев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
99
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Текстильщик
1
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
74
Егор Гузиев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
30
D. Simonov
ЦП
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
18
Никита Морозов
АП
Текстильщик
95
Михаил Волков
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
11
Максим Криушичев
ПВ
78
Артём Корнеев
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
15
Тихий
2
Бегич
6
Сунгатулин
37
Бондарев
97
Ишков
17
Карапузов
99
69
Боков
4-1-2-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
23
Иванников
74
Гузиев
27
Крутовских
46
Першин
7
Джебов
30
25
Гуляев
83
Ищенко
91
Помалюк
44
Малькевич
35
Прищепа
35
Прищепа
44
Малькевич
15
Тихий
16
Итало
16
Итало
15
Тихий
17
Карапузов
24
Коротков
24
Коротков
17
Карапузов
99
18
Морозов
18
Морозов
99
30
63
Никитенков
63
Никитенков
30
46
Першин
66
Петин
66
Петин
46
Першин
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
Остались в запасе
Урал
Текстильщик
86
Иван Кузнецов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Урал - Текстильщик
2
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Текстильщика», 8-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 12:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Текстильщик»

«Урал» – «Текстильщик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Текстильщик Урал
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