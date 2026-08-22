22.08.2026, суббота, 12:30
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-3-2
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
15
Тихий
2
Бегич
6
Сунгатулин
37
Бондарев
97
Ишков
17
Карапузов
99
69
Боков
4-1-2-2-1
1
Фадеев
2
Гапечкин
23
Иванников
74
Гузиев
27
Крутовских
46
Першин
7
Джебов
30
25
Гуляев
83
Ищенко
91
Помалюк
44
Малькевич
35
Прищепа
35
Прищепа
44
Малькевич
15
Тихий
16
Итало
16
Итало
15
Тихий
17
Карапузов
24
Коротков
24
Коротков
17
Карапузов
99
18
Морозов
18
Морозов
99
30
63
Никитенков
63
Никитенков
30
46
Першин
66
Петин
66
Петин
46
Першин
25
Гуляев
29
Никитин
29
Никитин
25
Гуляев
83
Ищенко
78
Корнеев
78
Корнеев
83
Ищенко
91
Помалюк
87
Филев
87
Филев
91
Помалюк
Остались в запасе
Урал
Текстильщик
86
Иван Кузнецов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
50
Данил Пятибратов
ОП
18
Иван Иванов
ОП
19
M. Noskov
ЦП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Урал - Текстильщик
2
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Текстильщика», 8-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа в 12:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Текстильщик»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»