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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Урал
Силвие Бегич
€ 900 тыс
Силвие Бегич
Урал
3 июня 1993 (33)
#2 | Защитник
197 см
Хорватия
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Трансферы
Символическая сборная сезона Первой лиги
2025.12.13 11:28
1
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги
2024.12.05 01:43
Кухарчук из «Ротора» прокомментировал скандальную выходку Бегича из «Урала»
2024.09.07 18:56
Видео
Бегича из «Урала» удалили за троллинг соперника после гола на 93-й минуте
2024.09.07 15:07
5
«Локомотив» интересуется защитником «Урала»
2024.08.11 13:38
Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство
2024.06.04 12:16
Фото
«Урал» продлил контракт с хорватским легионером
2024.01.20 11:34
«Урал» ворвался в мировой топ! Оказался выше «Реала» и «Манчестер Сити»
2023.12.22 13:50
Фото
Опубликована сборная 3-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.07 10:41
2
Фото
«Урал» объявил о переходе Бегича. В марте он под давлением отца приостановил контракт с «Рубином»
2022.09.08 15:48
В «Урале» сообщили о подписании Бегича и анонсировали еще один трансфер
2022.09.08 14:35
Бегич перейдет в «Урал». Его отец «костьми ложился», чтобы сын не играл в России
2022.09.07 09:21
1
«Рубин» объявил о переходе Бегича в «Урал». Это полноценный трансфер
2022.09.06 20:44
3
Агент Бегича отреагировал на новость о расторжении контракта с «Рубином»
2022.06.13 21:41
Бегич расторг контракт с «Рубином» (Transfermarkt)
2022.06.13 14:58
Директор «Оренбурга»: «Деспотович и Бегич говорили: «Выходите обратно в РПЛ, мы вернемся»
2022.04.29 12:57
2
«Рубин» объявил о приостановке контракта с Бегичем
2022.03.26 13:34
2
Защитник «Рубина» Бегич улетел в Хорватию после матча с ЦСКА
2022.03.22 14:49
3
Защитник «Рубина» Бегич в июне получит российское гражданство
2022.02.03 08:58
3
Бегич – о возвращении в «Рубин»: «Не ожидал такого»
2022.02.02 18:37
2
«Рубин» досрочно вернул Бегича из «Крыльев Советов»
2022.02.02 11:21
1
Защитник «Крыльев Советов» Бегич: «Буду получать российский паспорт»
2021.11.13 14:20
6
Видео
Названы номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре
2021.09.30 12:16
12
Фото
«Крылья Советов» арендовали защитника «Рубина» Бегича
2021.09.03 14:19
Корниленко: «Бегич интересен «Крыльям». Скоро объявим обо всем на сайте»
2021.09.01 14:48
«СЭ»: Бегич перейдет из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды
2021.08.29 19:16
1
Видео
Бегич после игры со «Спартаком» назвал Самошникова русским Месси
2021.07.25 09:34
2
Слуцкий – о поражении от «Краснодара»: «Игра была равной. Санкции к Бегичу? Ну, отрубим ему ногу»
2020.10.17 19:37
Иван Коновалов, Солтмурад Бакаев, Йевтич, Бегич из «Рубина» переболели коронавирусом
2020.06.05 19:58
Журналист Зимагулов: «Рубин» заплатил за Бегича 1 миллион»
2019.06.30 08:29
4
1
2
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
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Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
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Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
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Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
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