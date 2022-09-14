Силвие Бегич - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Силвие
|Фамилия
|Бегич
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Силвие
|Фамилия
|Бегич
|Команда
|Урал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|197
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|79' - 90'
|Спартак
|2:2
|Урал
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|65' - 90'
|Урал
|2:1
|Ростов
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|1:1
|Урал
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|14.02.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|06.02.2023
|46' - 90'
|Урал
|1:1
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|65' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|26.11.2022
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|28.09.2022
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|56'
|14.09.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)