Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Урал - Арсенал: обзор матча 15 марта 2026

Урал
15.03.2026, воскресенье, 11:30
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
14' Р. Акбашев 87' Н. Морозов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Урал - Арсенал
Завершен
Желтая карточка
Иван Кузнецов
90' +3
Замена
Евгений Марков ️️️️➡️️ Илья Ишков
90' +1
ГОЛ! 2:0! Никита Морозов
87'
85'
Замена
Маттео Ахлинви ️️️️➡️️ Никита Раздорских
84'
Замена
Илья Соколов ️️️️➡️️ Даниил Пенчиков
82'
Желтая карточка
Кирилл Большаков
Замена
Артем Мамин ️️️️➡️️ Юрий Железнов
76'
76'
Замена
Илья Азявин ️️️️➡️️ Игорь Горбунов
74'
Желтая карточка
Никита Раздорских
Вторая желтая
Тимофей Маргасов
71'
69'
Замена
Эдарлин Рейес ️️️️➡️️ Артем Попов
Замена
Никита Морозов ️️️️➡️️ Роман Акбашев
62'
Замена
Егор Богомольский ️️️️➡️️ Мартин Секулич
62'
59'
Желтая карточка
Аяз Гулиев
Замена
Виталий Бондарев ️️️️➡️️ Дмитрий Иванисеня
46'
Желтая карточка
Тимофей Маргасов
45' +2
Желтая карточка
Дмитрий Иванисеня
30'
ГОЛ! 1:0! Роман Акбашев
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
13
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
5
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
10
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
8
Артем Попов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Урал
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
17
Маттео Ахлинви
ОП
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
77
Даниил Плотников
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
3-1-2-3-1
86
Кузнецов
4
Бардачев
2
Бегич
34
Маргасов
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
59
Харин
10
Секулич
4-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
45
Кармаев
5
Пуцко
21
Раздорских
99
Гулиев
8
Попов
22
Цараев
10
Горбунов
9
Максимов
14
Железнов
46
Мамин
46
Мамин
14
Железнов
13
Акбашев
18
Морозов
18
Морозов
13
Акбашев
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
10
Секулич
19
Богомольский
19
Богомольский
10
Секулич
97
Ишков
20
Марков
20
Марков
97
Ишков
4
Пенчиков
50
Соколов
50
Соколов
4
Пенчиков
21
Раздорских
17
Ахлинви
17
Ахлинви
21
Раздорских
10
Горбунов
24
Азявин
24
Азявин
10
Горбунов
8
Попов
7
Рейес
7
Рейес
8
Попов
Остались в запасе
Урал
Арсенал
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
35
Матвей Холин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
77
Даниил Плотников
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
90
Тигран Арабачян
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
35
Матвей Холин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
46
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
77
Даниил Плотников
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Урал - Арсенал
3
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
7
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
2854
Новости команд
Все
Урал
Арсенал
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая, 15:46
2
8-9 игроков покинут «Урал»
29 мая, 21:33
2
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
29 мая, 16:29
3
Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года
26 мая, 22:17
3
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая, 17:11
Раскрыта дальнейшая судьба президента «Урала» Иванова, занимающего пост 23 года
30 мая, 15:46
2
8-9 игроков покинут «Урал»
29 мая, 21:33
2
Президент «Урала» Иванов сделал заявление о будущем Селихова в клубе
29 мая, 16:29
3
Президент Иванов может покинуть «Урал» спустя 23 года
26 мая, 22:17
3
Селихов не хочет выступать в Первой лиге и допустил свой уход из «Урала»
26 мая, 09:54
2
Тульский губернатор принял решение по экс-тренеру «Спартака»
26 мая, 17:11
Черевченко возвращается в Россию
23 мая, 15:49
1
«Арсенал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая, 11:38
«Арсенал» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.05
15 мая, 09:22
«Енисей» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая, 11:50
Больше новостей
Последние матчи
Все
Урал
Арсенал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Динамо Мх
2 : 0
23.05.2026
Урал
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
0 : 1
20.05.2026
Динамо Мх
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Урал
2 : 0
11.05.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Урал
0 : 1
04.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Арсенал
1 : 4
16.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Енисей
1 : 0
11.05.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Арсенал
2 : 2
04.05.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Спартак К
1 : 1
25.04.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 0
22.04.2026
Челябинск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 