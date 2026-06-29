Президент «Урала» Иванов рассказал, как у него дела с бензином

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о ситуации с топливом.
Иванов сообщил, что у него с бензином все нормально.
- В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
- Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
- Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.
- Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года. При нем команда в 2013 году вышла в РПЛ, а затем вылетела в 2024 году. Впереди у екатеринбуржцев третий сезон в Первой лиге подряд.
- Летом «Урал» уволил главного тренера Василия Березуцкого и назначил вместо него Сергея Юрана, имеющего опыт подъема команд из Первой лиги в РПЛ («Шинник», «Химки»).
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова