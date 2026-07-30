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  • Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта

Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта

30 июля, 12:49
3

Бывший футбольный арбитр Андрей Фисенко, проходящий по делу о договорном матче, использовал нейросети, чтобы выстроить линию защиты, а затем нарушил условия подписки о невыезде.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на первом допросе в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся. Однако позже он отказался от своих слов и изменил показания.

В ходе осмотра мобильного телефона фигуранта следователи установили, что мужчина подготовил защитную позицию при помощи искусственного интеллекта, после чего строго придерживался сгенерированной нейросетью версии.

Кроме того, обвиняемый неоднократно покидал место постоянного проживания без разрешения следователя, а также звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям, чтобы согласовать позицию по уголовному делу.

В результате суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Все установленные обстоятельства зафиксированы в материалах уголовного дела.

  • Фисенко грозит семь лет тюрьмы.
  • Его задержали в марте.
  • Владивостокский судья никогда не работал главным арбитром в РПЛ, но был на ВАР.

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Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Фисенко Андрей
Комментарии (3)
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рылы
1785409199
нужно влепить ему побольше, за сотрудничество с упырями талалайкиным и туфаном туфановым, чтобы вытащить протуфаненные химки в премьер-лигу.
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rash1959
1785413826
А можно без домашнего ареста обойтись, сразу расстрел?
Ответить
k611
1785430608
Своего интеллекта нет...
Ответить
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