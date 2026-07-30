Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта

Бывший футбольный арбитр Андрей Фисенко, проходящий по делу о договорном матче, использовал нейросети, чтобы выстроить линию защиты, а затем нарушил условия подписки о невыезде.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на первом допросе в качестве обвиняемого арбитр полностью признал вину и раскаялся. Однако позже он отказался от своих слов и изменил показания.

В ходе осмотра мобильного телефона фигуранта следователи установили, что мужчина подготовил защитную позицию при помощи искусственного интеллекта, после чего строго придерживался сгенерированной нейросетью версии.

Кроме того, обвиняемый неоднократно покидал место постоянного проживания без разрешения следователя, а также звонил представителям РФС и действующим футбольным судьям, чтобы согласовать позицию по уголовному делу.

В результате суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. Все установленные обстоятельства зафиксированы в материалах уголовного дела.