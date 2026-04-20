РПЛ за три года покинули почти 40 судей

37 судей за последние три года убраны из списков рефери, допущенных к работе в РПЛ.

Среди них 14 арбитров и 23 ассистента. Они завершили карьеру по возрасту или по собственному желанию, отстранены от работы или просто не включены в новые списки.

Из числа судей РПЛ, ВАР или АВАР были исключены: Константин Аверьянов, Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Егор Егоров, Юрий Карпов, Артем Любимов, Виталий Мешков, Игорь Панин, Максим Перезва, Иван Сараев, Владимир Сельдяков, Иван Сиденков, Евгений Турбин, Владислав Целовальников.

Из ассистентов РПЛ или АВАР убраны: Рашид Абусуев, Николай Богач, Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов, Валерий Данченко, Илья Елеференко, Николай Еремин, Дмитрий Жвакин, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Антон Кобзев, Максим Ковалев, Александр Кудрявцев, Роман Милюченко, Владимир Миневич, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе.

Кроме того, этой весной во второй части чемпионата России-2025/26 не получают назначений Андрей Фисенко (видеоарбитр), Артем Перов и Хамид Талаев (оба – ассистенты).

Можно предположить, что будущим летом карьера завершится еще у двух-трех судей.