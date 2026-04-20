РПЛ за три года покинули почти 40 судей

Вчера, 11:35
15

37 судей за последние три года убраны из списков рефери, допущенных к работе в РПЛ.

Среди них 14 арбитров и 23 ассистента. Они завершили карьеру по возрасту или по собственному желанию, отстранены от работы или просто не включены в новые списки.

Из числа судей РПЛ, ВАР или АВАР были исключены: Константин Аверьянов, Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Егор Егоров, Юрий Карпов, Артем Любимов, Виталий Мешков, Игорь Панин, Максим Перезва, Иван Сараев, Владимир Сельдяков, Иван Сиденков, Евгений Турбин, Владислав Целовальников.

Из ассистентов РПЛ или АВАР убраны: Рашид Абусуев, Николай Богач, Алексей Воронцов, Андрей Гурбанов, Валерий Данченко, Илья Елеференко, Николай Еремин, Дмитрий Жвакин, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Антон Кобзев, Максим Ковалев, Александр Кудрявцев, Роман Милюченко, Владимир Миневич, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Роман Усачев, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе.

Кроме того, этой весной во второй части чемпионата России-2025/26 не получают назначений Андрей Фисенко (видеоарбитр), Артем Перов и Хамид Талаев (оба – ассистенты).

Можно предположить, что будущим летом карьера завершится еще у двух-трех судей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ziborock
1776676248
Ничего удивительного! Идет накачка судейского корпуса питерскими судьями! Если пару дет назад судей из Питера и Ленобласти было процентов 25, то сейчас уже больше!
boris63
1776676544
Ой, какая большая текучка, походу, она объясняется нехилым заработком перед уходом.
Коста008
1776676694
Читая эту новость, у меня сразу вопрос возникает - а есть ли смена этим 40? Или мы скоро будем судей из Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана приглашать на РПЛ? То, что начали чистить судейский корпус, это конечно хорошо, но и смена нужна достойная, чтобы "штрафников" заменить - а ее судя по всему нет, либо уровень мягко говоря ожидает желать лучшего. Пока из молодых раскрылся только Танашев. Сараев и Целовальников, как и Карпов сейчас под следствием, не судят. Опейкина чаще на ВАР, Фёдоров не получал назначений в этом розыгрыше РПЛ. Да, судит Фролов, но он в Чемпе в текущем розыгрыше не получал не одной топовой игры, только в Кубке. Вот и напрашиваются неутешительные выводы по кадрам.
ScarlettOgusania
1776676823
когда Кукуяна с Сухим добавите в список..? возможно, Карась уйдет с головой в хэви-метал...)
Дубина
1776677866
Газпром своих поставит! Кого им нужно те и будет))) ЗПРФ....
suchi-69
1776678475
В кого не кинь, всем свинота занесла, поэтому все убытки исключительно в тарасофке. У свиней только Левников непотопляемый, но там папа, где надо
рылы
1776678572
сколько тарасофских воспитанников полегло. но они уже заготовили новые кадры им на смену, в ещё больших количествах. позор кукуяновцам!
Чилим.
1776680356
маловато будет...маловато.
ZAITZEFF2011
1776689453
Остальных тоже можно убирать вместе с Мажичем. Порядка в судействе совсем нет.
subbotaspartak
1776693746
А сколько из них на свободе, а на Мапьдивах, а на Колыме?
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
