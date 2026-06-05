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«Спартак» изменил цель на новый сезон

Сегодня, 15:42
39

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обнародовал цель на новый сезон.

– Увеличится ли бюджет клуба на следующий сезон в связи с победой в Кубке России и необходимостью усиления команды летом?

– У нас есть достаточно амбициозные задачи. Когда я вернусь с ПМЭФ, мы устроим такой «прогон», после чего пойдем защищать бюджет перед советом директоров. Это произойдет в ближайшие две недели. Наши цели на следующий сезон не связаны с победой в Кубке России. Изначально цель была – топ-2 в чемпионате. Но теперь мы ее немного уточнили – топ-1!

  • «Спартак» в мае выиграл FONBET Кубок России.
  • В РПЛ команда финишировала 4-й.
  • Новый сезон стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (39)
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Краснодарец чемпион
1780663478
Через год свин*и своего физрука прогонят и всё заново.
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Plyash
1780663547
Аппетит приходит во время еды . Удачи , Спартак .
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R_a_i_n
1780663813
Амбициозно! Дерзайте.
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ПалкоВводецъ007
1780664319
Ну всё. Сливай воду, выходи строиться! Секта мантры запела. Гыгыгы
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Император 1
1780664415
Мне кажется, что в этом сезоне вряд-ли, но близко к первому Спартак точно будет.
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Цугундeр
1780664721
"..мы устроим такой «прогон»", что шестое место покажется раем.) ЗЫ _______________ Кого только не увидишь на ПМЭФ..((
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andr2112
1780664771
Мечтать - оно конечно невредно, но даже при наилучшем стечении обстоятельств, скорее всего будет ТОП -2 + ТОП -1 = ТОП -3 ))) P.S. А если к наиболее вероятному ТОП-3 (по этой же системе) добавить ТОП-2, то вполне реальная цифра получается))) И еще: А вы, друзья как ни садитесь - все в чемпионы не годитесь))))
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...уефан
1780665383
...вору языц вырывати да на кол сажати, коли словеса сии деяньями не сдержати...
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Good_win_ФКСМ
1780667414
ниже почитал: разная го.мосексуальная шваль и их прихвостни, включая вола (кастрированного дважды в этом сезоне бычка) в разноголосье запели свои заднеприводные мантры))) Всей этой швали: идите на свои полторы ветки и там занимайтесь своим заднеприводным промискуитетом... не стоит заходить на наши новостные ветки и потом брызгать слюной, крича, какие Спартачи неадекваты, ибо дают вам достойный отпор.... да, заднеприводная шваль и их халдеи: все одно не читаю ваши слюнобрызгательные помои на мои комментарии ;) не старайтесь)
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k611
1780669956
Цели ставить дело не хитрое, а вот выполнимо ли это другой вопрос...
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