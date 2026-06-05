«Спартак» изменил цель на новый сезон

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обнародовал цель на новый сезон.

– Увеличится ли бюджет клуба на следующий сезон в связи с победой в Кубке России и необходимостью усиления команды летом?

– У нас есть достаточно амбициозные задачи. Когда я вернусь с ПМЭФ, мы устроим такой «прогон», после чего пойдем защищать бюджет перед советом директоров. Это произойдет в ближайшие две недели. Наши цели на следующий сезон не связаны с победой в Кубке России. Изначально цель была – топ-2 в чемпионате. Но теперь мы ее немного уточнили – топ-1!