Ташуев – об опозданиях Вендела: «Зенит» становится богаче и богаче»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев пошутил о проблемах с дисциплиной у полузащитника «Зенита» Вендела.
28-летний бразилец снова опоздал на сборы сине-бело-голубых – в этот раз он прибыл на шесть дней позже остальных игроков.
«Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом, ведь клуб становится богаче и богаче за счeт штрафов (смеeтся).
Как тренер я стараюсь ужесточать и искоренять такие вещи. Видимо, Вендел такой человек. Хочется ему ещe походить на карнавале по Копакабане в Бразилии.
Но ведь из-за этого Вендел пропускает тренировки, а они очень важны. Это проблема», – сказал Ташуев.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: Metaratings