Ташуев – об опозданиях Вендела: «Зенит» становится богаче и богаче»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев пошутил о проблемах с дисциплиной у полузащитника «Зенита» Вендела.

28-летний бразилец снова опоздал на сборы сине-бело-голубых – в этот раз он прибыл на шесть дней позже остальных игроков.

«Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом, ведь клуб становится богаче и богаче за счeт штрафов (смеeтся).

Как тренер я стараюсь ужесточать и искоренять такие вещи. Видимо, Вендел такой человек. Хочется ему ещe походить на карнавале по Копакабане в Бразилии.

Но ведь из-за этого Вендел пропускает тренировки, а они очень важны. Это проблема», – сказал Ташуев.