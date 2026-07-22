«Настала пора опережать «Зенит»: Ташуев назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

1-й тур чемпионата России стартует 24 июля. ЦСКА в Москве примет «Балтику».

«В новом сезоне РПЛ вижу трех очевидных претендентов на чемпионство – «Зенит», «Спартак», и «Краснодар». У первых всегда очень мощный состав, так что они продолжат быть среди лидеров. «Краснодар» потерял Сперцяна, Кордоба получил травму, но они качественно усиливаются, поэтому падения результатов у них быть не должно.

В матче за Суперкубок я увидел у «Спартака» хороший потенциал. Самое важное, что у них стабильный состав. Раньше они часто меняли игроков, а теперь у «Спартака» сформировалась сильная обойма игроков, которые давно в клубе. Конечно, есть очевидные лидеры в лице Барко или Маркиньоса. Сейчас можно назвать их настоящей командой. Думаю, настала пора опережать «Зенит».

Среди возможных открытий сезона можно снова назвать «Балтику». Талалаев работает там уже третий год, а состав у него стабильный. Он умеет функционально и ментально подготовить команду. Уверен, что за шестерку они снова смогут побороться. Кроме «Балтики» могу выделить «Ахмат». У них интересные трансферы, а в клубе сейчас все стабильно. Тоже могут быть в группе лидеров в предстоящем сезоне», – сказал Ташуев.