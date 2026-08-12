Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»

Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»

12 августа, 01:40
4

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал бывший клуб за подписание некачественных легионеров.

«Я невероятно возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА. Можно взять шесть-семь иностранных игроков и не попасть в одного. Но относительно попасть лишь в одного – это непозволительно.

Я не знаю, кто до конца делает эти трансферы, кто их согласовывает, с кем принимаются решения, кто несет за это ответственность. Я просто не понимаю», – сказал Слуцкий.

  • Армейцы набрали 5 очков в 3 стартовых турах РПЛ.
  • Слуцкий тренировал ЦСКА в 2009-2016 годах.

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен» 8
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1786502662
Пока дурилка шевелева там улеглась так всё и дальше будет.
Ответить
boris63
1786507259
Правильно Лёня, пока не разгонят всю эту Бабаевскую шоблу, всё так и будет продолжаться. Команда с такими трансферами катиться вниз.
Ответить
АЛЕКС 58
1786508667
Шевелев,Бабаев,Брейдо! Эта троица гробит и грабит клуб!
Ответить
САДЫЧОК
1786519756
Это, он про Баринова? Не футбольный человек!
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
11
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
73
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
4
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
1
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
2
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
3
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
12
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
6
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
3
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+