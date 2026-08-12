Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий раскритиковал бывший клуб за подписание некачественных легионеров.

«Я невероятно возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА. Можно взять шесть-семь иностранных игроков и не попасть в одного. Но относительно попасть лишь в одного – это непозволительно.

Я не знаю, кто до конца делает эти трансферы, кто их согласовывает, с кем принимаются решения, кто несет за это ответственность. Я просто не понимаю», – сказал Слуцкий.