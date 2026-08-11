37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб

«Монреаль» объявил о подписании контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.
37-летний форвард присоединился к канадскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до середины 2027 года и включает опцию продления на сезон-2027/28.
«Переход Алексиса Санчеса – важный этап для нашего спортивного проекта. Алексис обладает исключительной техникой и опытом выступлений на высочайшем уровне мирового футбола. Его характер, лидерские качества и менталитет бойца полностью соответствуют идентичности и амбициям нашего клуба.
Мы уверены, что он окажет немедленное влияние как на поле, так и в раздевалке», – заявил Лука Сапуто, директор по подбору и спортивной методологии «Монреаля».
«Я очень рад присоединиться к «Монреалю» и принять этот новый вызов. Хочу поблагодарить клуб за оказанное доверие. Я намерен использовать свой опыт на благо команды, чтобы достичь поставленных целей и пережить яркие моменты вместе с нашими болельщиками. Я здесь, чтобы выкладываться полностью – ради этого клуба и этого города», – сказал Санчес.
- Алексис Санчес – один из самых титулованных игроков в истории Чили. В прошлом сезоне он выступал за «Севилью», где в 30 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
- Ранее форвард играл за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Марсель». С «Барселоной» он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, с «Арсеналом» – два Кубка Англии и три Суперкубка Англии, а с «Интером» – два чемпионских титула в Серии А, два Суперкубка Италии и Кубок Италии.
- В составе сборной Чили Санчес дважды побеждал на Кубке Америки (2015, 2016) и доходил до финала Кубка конфедераций в 2017 году. Он является рекордсменом национальной команды по количеству голов (51) и матчей (168).