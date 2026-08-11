37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб

«Монреаль» объявил о подписании контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

37-летний форвард присоединился к канадскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до середины 2027 года и включает опцию продления на сезон-2027/28.

«Переход Алексиса Санчеса – важный этап для нашего спортивного проекта. Алексис обладает исключительной техникой и опытом выступлений на высочайшем уровне мирового футбола. Его характер, лидерские качества и менталитет бойца полностью соответствуют идентичности и амбициям нашего клуба.

Мы уверены, что он окажет немедленное влияние как на поле, так и в раздевалке», – заявил Лука Сапуто, директор по подбору и спортивной методологии «Монреаля».

«Я очень рад присоединиться к «Монреалю» и принять этот новый вызов. Хочу поблагодарить клуб за оказанное доверие. Я намерен использовать свой опыт на благо команды, чтобы достичь поставленных целей и пережить яркие моменты вместе с нашими болельщиками. Я здесь, чтобы выкладываться полностью – ради этого клуба и этого города», – сказал Санчес.