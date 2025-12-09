Русская модель родила первенца Алексису Санчесу

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес впервые стал отцом. Об этом сообщила на чилийском ТВ журналистка Сесилия Гутьеррес.
У чилийца родилась дочь Белла. Мать ребенка – русская модель Саша Литвинова.
Пара встречается с начала года, когда Санчес еще выступал за «Удинезе». Саша регулярно бывала на матчах и выкладывала кадры.
Летом Алексис (36 лет) и Литвинова (25 лет) вместе отдыхали в Чили.
Литвинова широко известна на мировом модельном рынке. Блондинка сотрудничала с такими брендами, как Gloria Jeans, Befree, Louis Vuitton и Puma. В модельном бизнесе девушка с 2015 года.
Саша – не первая русская любовь Алексиса Санчеса. Ранее он встречался с моделью Екатериной Сафаровой.
- Больше всего матчей в карьере Санчес провел за «Арсенал» (2014-2018 годы).
- Алексис дважды брал Кубок Америки.
- Игрок побеждал в чемпионатах Испании, Италии.
Источник: «Бомбардир»