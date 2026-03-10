Арбелоа дерзко ответил экс-президенту «Барселоны» Лапорте

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на обвинения кандидата в президенты «Барселоны» Жоана Лапорты, покинувшего пост 9 февраля для переизбрания на новый срок.

Ранее Лапорта указал на связь мадридского клуба с судейским комитетом Испании: «Бывшие директора и игроки «Реала» 72 года возглавляли CTA – это не стыдно? Действия «Барсы» абсолютно законны».

Так он ответил на вопрос журналиста про выплаты бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Негрейре.

«Кто это сказал? Ах, да, кандидат Лапорта... Кажется, именно он в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем», – парировал Арбелоа.