Ямаль назвал футболиста, ради которого в детстве он «поехал бы на поезде в Россию»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о детях, которые болеют за своих кумиров-футболистов.
«Я понимаю их как никто другой. Когда я вижу маленького ребенка, я знаю, что в воображении он видит своего кумира, он не понимает, что у тебя мог быть плохой день, и в этот момент ты должен остановиться.
Моим кумиром в детстве был Неймар, и я умирал от желания сфотографироваться с ним. Ради фото с Неймаром я сделал бы что угодно. Если бы мне сказали поехать в Россию на поезде, я бы поехал в Россию на поезде. Я их понимаю, потому что они думают только о своих кумирах и хотят быть на них похожими», – сказал Ямаль.
- Ямаль и Неймар сыграют на ЧМ-2026 за сборную Испании и Бразилии соответственно.
- Испанцы сыграют на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).
- Бразилия проведет первый матч 13 июня против Марокко, 19 июня – с Гаити, 24 июня – с Шотландией.
Источник: Mundo Deportivo