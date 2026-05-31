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  • Ямаль назвал футболиста, ради которого в детстве он «поехал бы на поезде в Россию»

Ямаль назвал футболиста, ради которого в детстве он «поехал бы на поезде в Россию»

31 мая, 21:17
6

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о детях, которые болеют за своих кумиров-футболистов.

«Я понимаю их как никто другой. Когда я вижу маленького ребенка, я знаю, что в воображении он видит своего кумира, он не понимает, что у тебя мог быть плохой день, и в этот момент ты должен остановиться.

Моим кумиром в детстве был Неймар, и я умирал от желания сфотографироваться с ним. Ради фото с Неймаром я сделал бы что угодно. Если бы мне сказали поехать в Россию на поезде, я бы поехал в Россию на поезде. Я их понимаю, потому что они думают только о своих кумирах и хотят быть на них похожими», – сказал Ямаль.

  • Ямаль и Неймар сыграют на ЧМ-2026 за сборную Испании и Бразилии соответственно.
  • Испанцы сыграют на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).
  • Бразилия проведет первый матч 13 июня против Марокко, 19 июня – с Гаити, 24 июня – с Шотландией.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Бразилия. Серия А Сантос Барселона Неймар Ямаль Ламин
Комментарии (6)
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dmitrakowmax
1780255532
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Hector вернулся
1780256799
Подумал Саню Мостового назовет
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VVM1964
1780257454
Неймар не живет в России... бывал ли он здесь?)🙄
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zigbert
1780295047
Кумиры тоже бывают разные. Он делает все для своей команды,забивает красивые и важные голы,блистает своей техникой но стоит ему перейти в другой клуб,особенно к извечным соперникам,то он уже теряет свою актуальность.
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