Ямаль назвал футболиста, ради которого в детстве он «поехал бы на поезде в Россию»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о детях, которые болеют за своих кумиров-футболистов.

«Я понимаю их как никто другой. Когда я вижу маленького ребенка, я знаю, что в воображении он видит своего кумира, он не понимает, что у тебя мог быть плохой день, и в этот момент ты должен остановиться.

Моим кумиром в детстве был Неймар, и я умирал от желания сфотографироваться с ним. Ради фото с Неймаром я сделал бы что угодно. Если бы мне сказали поехать в Россию на поезде, я бы поехал в Россию на поезде. Я их понимаю, потому что они думают только о своих кумирах и хотят быть на них похожими», – сказал Ямаль.