Появилось новое видео с купанием Ямаля и Месси

Искусственный интеллект создал продолжение сюжета между Ламином Ямалем и Лионелем Месси.

В 2007 году Лео делал фото с купающимся в ванночке младенцем Ямалем. Теперь ИИ создал продолжение – перед финалом чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина с Месси защищает титул.

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