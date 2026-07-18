Появилось новое видео с купанием Ямаля и Месси

Искусственный интеллект создал продолжение сюжета между Ламином Ямалем и Лионелем Месси.
В 2007 году Лео делал фото с купающимся в ванночке младенцем Ямалем. Теперь ИИ создал продолжение – перед финалом чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
- Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- Аргентина с Месси защищает титул.
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Источник: «Бомбардир»