Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»

«Рубин» не смог подписать нападающего сборной Сенегала Бамбу Дьенга.
Казанский клуб проинформировал игрока о готовности платить ему 2 миллиона евро в год с учетом бонусов.
26-летний нападающий сразу же ответил отказом – он надеется остаться в Европе после ухода из «Лорьяна» в качестве свободного агента.
Финансовые требования сенегальца – 2,5 миллиона евро в год, включая бонусы.
- Дьенг сыграл на ЧМ-2026, выйдя на замену в матче группового этапа с Францией (1:3).
- В составе «Лорьяна» он забил 23 мяча в 60 играх.
- Рыночная стоимость футболиста – 15 миллионов евро.
Источник: Sport24