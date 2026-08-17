Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»

«Рубин» не смог подписать нападающего сборной Сенегала Бамбу Дьенга.

Казанский клуб проинформировал игрока о готовности платить ему 2 миллиона евро в год с учетом бонусов.

26-летний нападающий сразу же ответил отказом – он надеется остаться в Европе после ухода из «Лорьяна» в качестве свободного агента.

Финансовые требования сенегальца – 2,5 миллиона евро в год, включая бонусы.