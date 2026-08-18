Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб

Защитник Наир Тикнизян перешел из «Црвены Звезды» в «Олимпиакос».
Сообщалось, что сумма трансфера игрока составит 5+2 миллиона евро, а контракт защитника с греческим клубом с зарплатой 1,1 миллиона евро в год будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на сезон.
Футболист сборной Армении выступал за сербскую команду с июля 2025 года. В нее он перешел из «Локомотива» за 1,7 миллиона евро.
- 27-летний Тикнизян в текущем сезоне провел за белградцев 7 матчей.
- Он известен по выступлениям в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив». Также он играл за курский «Авангард».
Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»