Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб

Защитник Наир Тикнизян перешел из «Црвены Звезды» в «Олимпиакос».

Сообщалось, что сумма трансфера игрока составит 5+2 миллиона евро, а контракт защитника с греческим клубом с зарплатой 1,1 миллиона евро в год будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на сезон.

Футболист сборной Армении выступал за сербскую команду с июля 2025 года. В нее он перешел из «Локомотива» за 1,7 миллиона евро.