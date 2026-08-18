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Экс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб

18 августа, 10:56
2

Защитник Наир Тикнизян перешел из «Црвены Звезды» в «Олимпиакос».

Сообщалось, что сумма трансфера игрока составит 5+2 миллиона евро, а контракт защитника с греческим клубом с зарплатой 1,1 миллиона евро в год будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на сезон.

Футболист сборной Армении выступал за сербскую команду с июля 2025 года. В нее он перешел из «Локомотива» за 1,7 миллиона евро.

  • 27-летний Тикнизян в текущем сезоне провел за белградцев 7 матчей.
  • Он известен по выступлениям в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив». Также он играл за курский «Авангард».

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Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»
Греция. Суперлига Сербия. Суперлига Трансферы Олимпиакос Црвена Звезда Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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FFR
1787041799
Сомнительный трансфер.
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Александр-Балашов-google
1787133520
Погнался Армянин за еврокубками, с Црвеной не получилось пробиться, к грекам сбежал. С ними не получится, дальше побежит. Так и будет бегать как простиГосподи.
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