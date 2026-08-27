Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов

АЕК победил «Левски» (4:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в общий этап турнира.
Встреча прошла на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.
Счeт открыл нападающий АЕКа Лука Йович на 7-й минуте. Через пять минут форвард Барнабаш Варга удвоил преимущество хозяев, а на 29-й минуте оформил дубль.
На 55-й минуте полузащитник АЕКа Рэзван Марин реализовал пенальти и забил четвeртый мяч в ворота гостей.
- В первом матче команды сыграли вничью (0:0).
- АЕК возглавляет сербский главный тренер Марко Николич. По сумме двух встреч греческий клуб вышел в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.
- Николич тренировал в РПЛ ЦСКА и «Локомотив».
Источник: «Бомбардир»