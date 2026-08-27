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Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов

27 августа, 00:11
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АЕК победил «Левски» (4:0) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и вышел в общий этап турнира.

Встреча прошла на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.

Счeт открыл нападающий АЕКа Лука Йович на 7-й минуте. Через пять минут форвард Барнабаш Варга удвоил преимущество хозяев, а на 29-й минуте оформил дубль.

На 55-й минуте полузащитник АЕКа Рэзван Марин реализовал пенальти и забил четвeртый мяч в ворота гостей.

  • В первом матче команды сыграли вничью (0:0).
  • АЕК возглавляет сербский главный тренер Марко Николич. По сумме двух встреч греческий клуб вышел в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.
  • Николич тренировал в РПЛ ЦСКА и «Локомотив».

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Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Лига чемпионов АЕК Николич Марко
Комментарии (2)
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FWSPM
1787809798
Кони из за свой жадности и глупости профукали топового тренера который мог реально бороться за чемпионство
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zigbert
1787817416
Тренер хорошего уровня,что там говорить.
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