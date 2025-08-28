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Болгария. Первая лига
Команды
Левски
€ 33 млн
Левски
София
Болгария. Первая лига
Стадион:
Георги Аспарухов
Сайт:
http://www.levski.bg/
Состав
Статистика
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Расписание
Таблица
«АЕК» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«АЕК» – «Левски»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Левски» – «АЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2026
18 августа
«Левски» – «АЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
17 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Трансляция
«Кайрат» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Кайрат» – «Левски»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Левски» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Левски» – «Кайрат»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
«Университатя» – «Левски»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
Два клуба РПЛ заинтересовались словенским опорником
4 июня
1
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались хорватским защитником
30 апреля
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:20
«АЗ Алкмаар» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.55
2025.08.27 08:38
«Брага» – «Левски»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.73
2025.07.30 20:31
«Левски» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 08:43
«Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:50
Прогноз на точный счeт матча «Хапоэль Беер-Шева» – «Левски»: Лига Европы, 17 июля 2025
2025.07.16 09:02
«Левски» – «Хапоэль БШ»: прогноз на матч 10 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:12
Прогноз на точный счeт матча «Левски» – «Хапоэль БШ»: Лига Европы, 10 июля 2025
2025.07.09 09:14
В Болгарии игроки устроили минуту молчания в честь футболиста, который оказался жив
2025.03.18 15:30
«Ростов» предлагал 1 миллион евро за защитника «Левски»
2025.01.01 19:48
Фото
«Ростов» объявил о переходе Роналдо
2024.01.12 17:11
3
Агент Роналдо сообщил, когда бразилец подпишет контракт с «Ростовом»
2024.01.09 14:29
Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо
2024.01.08 13:27
2
Агент Роналдо уточнил сроки перехода игрока в «Ростов»
2024.01.01 18:15
Агент Роналдо прояснил ситуацию с трансфером в «Ростов»
2023.12.29 22:54
«Ростов» близок к покупке Роналдо
2023.12.29 17:49
4
«Ростов» интересуется бразильцем Роналдо
2023.12.07 10:30
4
Агент Цунами прояснил ситуацию с интересом «Краснодара»
2023.08.03 09:09
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