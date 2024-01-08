Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо

Журналист Balkanec.bg Николай Петков рассказал о выступлениях бразильского нападающего Роналдо в составе болгарского «Левски». Ожидается, что вскоре форвард подпишет контракт с «Ростовом».

«Роналдо обладает невероятной скоростью. Он играет на позиции крайнего нападающего, но его также можно использовать в качестве центрфорварда.

Да, Роналдо забил несколько мячей и сделал результативную передачу в составе «Левски», но его игровые действия имеют решающее значение.

Я уже говорил, что у него есть скорость, и давайте поговорим о его ударах: его проблема заключается в завершающей стадии удара, поскольку мяч редко попадает в руки вратаря или в сетку ворот.

Тем не менее, он время от времени создает возможности на поле, но когда дело доходит до его защитных действий, то ему каким-то образом удается вернуться, прессинговать и помогать своим товарищам по команде.

Он также превосходно владеет дриблингом и преуспевает в ситуациях «один в один». Сезон назад он был звездой «Левски», – заявил Петков.