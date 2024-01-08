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    • Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо

    Болгарский журналист рассказал о качествах вероятного новичка «Ростова» Роналдо

    Журналист Balkanec.bg Николай Петков рассказал о выступлениях бразильского нападающего Роналдо в составе болгарского «Левски». Ожидается, что вскоре форвард подпишет контракт с «Ростовом».

    «Роналдо обладает невероятной скоростью. Он играет на позиции крайнего нападающего, но его также можно использовать в качестве центрфорварда.

    Да, Роналдо забил несколько мячей и сделал результативную передачу в составе «Левски», но его игровые действия имеют решающее значение.

    Я уже говорил, что у него есть скорость, и давайте поговорим о его ударах: его проблема заключается в завершающей стадии удара, поскольку мяч редко попадает в руки вратаря или в сетку ворот.

    Тем не менее, он время от времени создает возможности на поле, но когда дело доходит до его защитных действий, то ему каким-то образом удается вернуться, прессинговать и помогать своим товарищам по команде.

    Он также превосходно владеет дриблингом и преуспевает в ситуациях «один в один». Сезон назад он был звездой «Левски», – заявил Петков.

    • Ранее агент бразильца сообщил, что футболист подпишет контракт с «Ростовом» до лета 2028 года.
    • В текущем сезоне 23-летний Роналдо провел за «Левски» 25 матчей, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.01.2024 13:27
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    Комментарии (2)
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    portero
    1704718258
    Так нахвалили, что он точно в Ростове не окажется....
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