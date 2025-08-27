28 августа в Алкмааре состоится ответный матч плей-офф Лиги Конференций, где местный АЗ примет болгарский «Левски». В первой встрече нидерландцы уверенно победили 2:0, обеспечив комфортное преимущество перед ответной игрой. Теперь хозяева постараются закрепить успех и оформить выход в групповой этап турнира, а гости будут искать шансы на сенсацию.

«АЗ Алкмаар»

Клуб демонстрирует отличную форму в еврокубке: четыре победы подряд и ни одного пропущенного мяча в этих встречах. За пять последних игр команда забила 12 голов, пропустив всего три. Средние показатели впечатляют – 2.40 забитого и 0.60 пропущенного за матч. В чемпионате АЗ тоже выглядит уверенно, показывая сбалансированный футбол с акцентом на прессинг и быстрые атаки. Сильная сторона – стабильность: команда не проигрывает семь матчей подряд и уверенно использует свои моменты.

«Левски»

Болгарский клуб старается сохранять дисциплину, но его возможности ограничены. За последние пять матчей он забил пять голов и пропустил три, действуя осторожно и делая упор на компактную оборону. Средние показатели – 1.00 забитого и 0.60 пропущенного за встречу. «Левски» не проиграл в пяти из семи последних игр, но против соперника уровня АЗ этого недостаточно. В первой игре команда не справилась с высоким темпом и практически не создала опасных моментов.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

Победы в 4 последних матчах Лиги Конференций

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 матчах подряд

Забивает в каждом из 7 последних матчей

«Левски»

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

5 голов в последних 5 встречах

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр

Играет осторожно, делая ставку на оборону

Прогноз на матч

АЗ имеет заметное преимущество по всем ключевым показателям и уже доказал своe превосходство в первой встрече. Команда мощнее в атаке и надeжнее в обороне, а на домашнем поле традиционно действует агрессивнее. «Левски» попытается сыграть закрыто, но ресурсов для камбэка у гостей нет. Вероятнее всего, хозяева вновь одержат победу и при этом сохранят сухие ворота.

Рекомендованные ставки