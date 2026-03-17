18 марта в рамках ответного полуфинала FONBET Кубка России «Зенит» примет махачкалинское «Динамо». Это противостояние гранда, имеющего подавляющее историческое преимущество, и команды-сенсации, добравшейся до полуфинала. Хозяева должны подтвердить свой статус и выходить в финал.

«Зенит»

Питерцы находятся в отличной форме и имеют колоссальный опыт кубковых матчей. Команда забивает в 5 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и в 7 последних в Кубке. Оборона «Зенита» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «Динамо» в 4 последних очных встречах, забивают в 4 последних матчах и не пропускают в 3 последних.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы показывают яркую игру в Кубке, забивая в 7 последних матчах турнира. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.80 пропуска в среднем. «Динамо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но историческая статистика против «Зенита» удручает.

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала

«Зенит» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Динамо» показывает яркую игру, но вряд ли сможет навязать борьбу гранду. Учитывая, что хозяева не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Зенита» с сухим счетом.

