«Зенит» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.92

17 марта 2026 8:11
Зенит - Динамо Мх
18 мар. 2026, среда 18:15 | Россия. Кубок, 1/4 финала
18 марта в рамках ответного полуфинала FONBET Кубка России «Зенит» примет махачкалинское «Динамо». Это противостояние гранда, имеющего подавляющее историческое преимущество, и команды-сенсации, добравшейся до полуфинала. Хозяева должны подтвердить свой статус и выходить в финал.

«Зенит»

Питерцы находятся в отличной форме и имеют колоссальный опыт кубковых матчей. Команда забивает в 5 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и в 7 последних в Кубке. Оборона «Зенита» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «Динамо» в 4 последних очных встречах, забивают в 4 последних матчах и не пропускают в 3 последних.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы показывают яркую игру в Кубке, забивая в 7 последних матчах турнира. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.80 пропуска в среднем. «Динамо» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но историческая статистика против «Зенита» удручает.

Факты о командах

«Зенит»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Побеждает «Динамо» в 4 последних очных встречах.
  • Не пропускает от «Динамо» в 3 последних матчах.

«Динамо» Махачкала

  • Забивает в 7 последних матчах Кубка (1.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала

«Зенит» имеет колоссальное преимущество в классе и истории личных встреч. «Динамо» показывает яркую игру, но вряд ли сможет навязать борьбу гранду. Учитывая, что хозяева не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Зенита» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • «Зенит» не пропустит – 1.92
  • Победа «Зенита»

Автор: Бестужев Павел
