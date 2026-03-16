17 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» примет леверкузенский «Байер». Это противостояние гранда, находящегося в феноменальной форме, и крепкого немецкого клуба, переживающего период ничьих. Хозяева имеют преимущество после гостевой ничьей (1:1) и обладают лучшей обороной.

«Арсенал»

«Канониры» находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах Лиги чемпионов и в 13 последних во всех турнирах. Команда забивает в 5 последних матчах ЛЧ и в 15 последних в целом, демонстрируя стабильную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр (8 мячей). Оборона «Арсенала» безупречна – всего 0.60 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева забивают «Байеру» в 4 последних очных встречах.

«Байер»

«Фармацевты» переживают период ничьих, сыграв вничью в 3 последних матчах. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов и демонстрирует среднюю атаку: 1.40 гола в среднем за последние 5 игр (7 мячей). Оборона «Байера» нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.20 пропуска в среднем. Гости забивают «Арсеналу» в 4 последних очных встречах, что дает надежду на гол.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Байер»

«Арсенал» будет играть первым номером, используя преимущество своего поля и лучшую оборону. «Байер» постарается забить, чтобы сравнять счет. Учитывая, что хозяева находятся в отличной форме и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Арсенала» с минимальным счетом.

