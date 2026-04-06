7 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» примет лондонский «Арсенал». Португальцы подходят к игре после разгрома «Буде-Глимт» (5:0), тогда как «канониры» уверенно прошли «Байер». Встреча обещает быть открытой и результативной.

«Спортинг»

Хозяева находятся в отличной атакующей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и забивает в 3 последних. В последних 5 играх «Спортинг» забил 15 голов (3.00 в среднем) и пропустил 8 (1.60). Португальцы демонстрируют мощную атаку, но оборона нестабильна. В личных встречах с «Арсеналом» «Спортинг» забивает в 3 последних матчах.

«Арсенал»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов и обязательно забивает в 5 последних еврокубковых встречах. «Арсенал» не проигрывает в 14 из 16 последних гостевых матчей Лиги чемпионов. В последних 5 играх «канониры» забили 1.20 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – (данных нет). В личных встречах с «Спортингом» «Арсенал» забивает в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Спортинг»

«Арсенал»

Забивает в 17 из 19 последних матчей

Прогноз на матч «Спортинг» – «Арсенал»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и имеют мощные атаки. «Спортинг» забивает в среднем 3 гола за игру, но пропускает 1.60. «Арсенал» стабилен в еврокубках и имеет отличную выездную статистику. В личных встречах обе команды регулярно забивают друг другу. Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и их оборонительные проблемы, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

