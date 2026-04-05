«Удинезе» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 2.03

05 апреля 2026 10:04
Удинезе - Комо
06 апр. 2026, понедельник 13:30 | Италия. Серия А, 31 тур
2.03
Тотал больше 2.5 голов 
6 апреля в рамках 31-го тура итальянской Серии А «Удинезе» примет «Комо». Хозяева занимают 11-е место с 39 очками, гости расположились на 4-й строчке с 57 очками. «Комо» борется за место в Лиге чемпионов и находится в великолепной форме.

«Удинезе»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. В последних 5 играх «Удинезе» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Кинан Дэвис (10 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Комо» дома «Удинезе» имеет смешанную статистику.

«Комо»

Гости находятся в фантастической форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и в 5 последних в целом. «Комо» обязательно забивает в 7 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 2.40 гола в среднем и пропустили 0.60. Оборона выглядит практически непроходимой. Лучший бомбардир – Анастасиос Дувикас (14 голов в 35 матчах). В личных встречах с «Удинезе» «Комо» имеет преимущество.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Победа в последнем матче над «Дженоа» (2:0)
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Занимает 11-е место в турнире
  • Дома имеет смешанную статистику против «Комо»

«Комо»

  • Победа в последнем матче над «Пизой» (5:0)
  • Побеждает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Борется за место в Лиге чемпионов (4-е место)

Прогноз на матч «Удинезе» – «Комо»

«Комо» находится в фантастической форме: 5 побед подряд, мощная атака (2.40 гола за игру) и надeжная оборона (0.60 пропущенных). «Удинезе» – крепкий середняк, но против такого «Комо» у него будут серьeзные проблемы. Учитывая форму гостей и их турнирную мотивацию, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Комо».

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.03
  • Победа «Комо»

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Комо Удинезе
18+
