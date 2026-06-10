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«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57

10 июня 2026 10:49
Динамо Ставрополь - Зенит-2
11 июн. 2026, четверг 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
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1.57
«Динамо Ставрополь» не проиграет
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11 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Динамо Ставрополь» и «Зенит-2».

«Динамо Ставрополь»

Ставропольцы располагаются в нижней половине таблицы. Команда пропускает в 12 из 14 последних матчей, что свидетельствует о нестабильности обороны. В атаке динамовцы действуют скромно, но стабильно: за последние пять игр они забили шесть голов, пропустив пять.

В прошлом туре «Динамо» обыграло «Динамо-2» Москва со счeтом 2:1. Дома ставропольцы способны дать бой, однако их позиции в турнире выглядят шаткими.

«Зенит-2»

Петербургский фарм-клуб располагается выше в таблице и демонстрирует яркую атакующую игру. «Зенит-2» забивает в пяти последних матчах подряд, а в среднем за пять игр на счету команды 2.20 гола (11 голов в пяти встречах). При этом оборона гостей остаeтся уязвимой: зенитовцы пропускают в 14 последних матчах (2.60 гола в среднем за пять игр).

В гостях у команды серьeзные проблемы: 11 выездных матчей без побед. В прошлом туре «Зенит-2» переиграл «Тюмень» (2:1), а в апреле этого года разгромил «Динамо Ставрополь» со счeтом 3:1.

Факты о командах

«Динамо Ставрополь»

  • 10-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ярослав Сычев (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Пропускают в 12 из 14 матчей

«Зенит-2»

  • 7-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Кирилл Косарев (9)
  • За 5 матчей: 2.20 забито, 2.60 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 14 последних матчах
  • 11 гостевых матчей без побед

Прогноз на матч «Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»

Встречаются команды с разными игровыми профилями. «Зенит-2» много забивает, но пропускает ещe больше, а его выездная статистика остаeтся провальной. «Динамо Ставрополь» дома выглядит увереннее, однако защита ставропольцев далека от идеала.

Учитывая гостевые проблемы «Зенита-2» и его дырявую оборону, хозяева имеют хорошие шансы набрать очки. При этом обе команды регулярно пропускают, что делает ставку на голы с обеих сторон обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • «Динамо Ставрополь» не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.57
  • Обе забьют – да

1.57
«Динамо Ставрополь» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Зенит-2 Динамо Ставрополь
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