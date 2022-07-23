- 23 июля 2022
- 23:47 Джикия: «В Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много фанатов»
- 22 июля 2022
- 19:42 Фото «Народная команда». Десятки фанатов встретили «Спартак» в Ставрополе 15
- 22 сентября 2021
- 19:55 Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2 4
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 30 сентября 2020
- 21:25 Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
- 25 сентября 2020
- 18:48 «Ротору» присудили техническое поражение в матче Кубка России со ставропольским «Динамо» 6
- 22 сентября 2020
- 15:30 «Ротор» попросил РФС перенести кубковый матч с «Динамо» Ст
- 21 сентября 2020
- 13:23 Вслед за двумя матчами РПЛ «Ротор» пропустит встречу Кубка России против «Динамо» Ст 6
- 11 сентября 2020
- 20:58 «Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября 2
- 3 апреля 2018
- 07:33 Председатель ВФСО «Динамо»: «Только по итогам матчей с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» можно будет что-то говорить»