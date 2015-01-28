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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Динамо Ставрополь
€ 1 млн
Динамо Ставрополь
Ставрополь
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.dynamost.ru/
Тренер:
Ашамаз Шаков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Динамо Ставрополь» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Динамо Ставрополь» – «Астрахань»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Нарт» – «Динамо Ставрополь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
Фото
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Брянск» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.5
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
«Алания» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
31 марта
«Севастополь» станет первым крымским клубом в профессиональной лиге России, но при одном условии
28 января
15
В группе Второй лиги в новом сезоне будет 5 динамовских клубов – всего 10 участников
2025.11.22 18:30
1
«Нарт» – «Динамо» Ставрополь: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.17
2025.11.21 15:38
«Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.14 09:53
«Победа» – «Динамо Ставрополь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.08 11:18
Любительский клуб из станицы прошел 3-ю профессиональную команду в Кубке России
2025.09.10 19:35
3
«Динамо Ставрополь» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.77
2025.08.18 08:57
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Ставрополь» – «Легион»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:47
Прогноз на точный счет матча «Динамо Ставрополь» – «Севастополь»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:07
Прогноз на точный счeт матча «Дружба» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 11:55
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Ставрополь» – «Нарт»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 11:57
Прогноз на точный счет матча «Победа» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:16
«Динамо Ставрополь» – «Кубань Холдинг»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.25 13:08
Во всех группах Второй лиги Б лидируют команды с одинаковым названием
2024.10.09 10:43
2
«Динамо Ставрополь» – «Форте»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:15
«Строитель» – «Динамо Ставрополь»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:27
Реакция «Динамо-2» на массовую драку в матче Второй лиги
2024.06.02 16:50
1
Видео
В матче Второй лиги случилась массовая драка
2024.05.31 20:46
6
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