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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Динамо Ставрополь
Состав
€ 1 млн
Динамо Ставрополь - состав команды
Ставрополь
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.dynamost.ru/
Тренер:
Ашамаз Шаков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Матюша Максим
Вра
31
€ 0.075 млн
24
Терновский Дмитрий
Вра
31
€ 0.05 млн
1
Гуськов Вадим
Вра
23
€ 0.05 млн
88
Бязров Артур
Защ
22
€ 0.15 млн
26
Кратков Дмитрий
Защ
24
€ 0.1 млн
6
Ышык Мурат
Защ
22
€ 0.1 млн
13
Кирянин Кирилл
Защ
24
€ 0.075 млн
19
Рымарь Владислав
Защ
26
€ 0.075 млн
32
Карасёв Артём
Защ
22
€ 0.075 млн
18
Гараев Ринат
Защ
22
€ 0.075 млн
20
Трефилов Родислав
Защ
21
-
31
Богачев Леонид
Защ
-
2
Ягяев Магомеднаби
Защ
27
-
48
Шилов Данила
Пол
24
€ 0.125 млн
8
Якуба Денис
Пол
30
€ 0.075 млн
86
Каштан Никита
Пол
23
€ 0.025 млн
17
Панаев Анар
Пол
26
-
93
Ахъядов Билал
Пол
22
-
76
Алимов Мурад
Пол
20
-
70
Джумаев Амир
Пол
28
-
10
Мусаев Тельман
Пол
-
76
Рубанов Денис
Нап
22
€ 0.125 млн
75
Хромов Данил
Нап
23
€ 0.075 млн
11
Гайнов Михаил
Нап
22
€ 0.05 млн
65
Андриянов Николай
Нап
21
€ 0.05 млн
97
Лаптев Иван
Нап
20
-
20
Халназаров Рустам
Нап
26
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 6
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