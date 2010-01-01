Турниры:

Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 1. 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 1. 2021/2022 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 1. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010 Чемпионат России. 1994 Чемпионат России. 1993 Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992