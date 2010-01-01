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    Динамо - результаты

    Город Ставрополь
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.dynamost.ru/
    Стадион Динамо
    Тренер Алексей Мулдаров
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Чайка
    17 тур
    		9 ноября, среда 14:00 СКА 1:1 Динамо
    16 тур
    		4 ноября, пятница 15:00 Динамо 1:0 Машук-КМВ
    15 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Динамо 1:5 Черноморец
    14 тур
    		22 октября, суббота 14:30 Легион 2:2 Динамо
    13 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Динамо 2:2 Алания-2
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Кубань Холдинг 1:2 Динамо
    11 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Динамо 0:1 Биолог-Новокубанск
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 17:00 Ротор 3:1 Динамо
    9 тур
    		19 сентября, понедельник 18:00 Динамо 3:4 Спартак-Нальчик
    8 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 Форте 2:2 Динамо
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Динамо 0:0 Ессентуки
    6 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Чайка 2:0 Динамо
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Динамо 0:0 СКА
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 17:30 Машук-КМВ 1:3 Динамо
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:30 Черноморец 1:0 Динамо
    2 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Легион
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Дружба 0:0 Динамо
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